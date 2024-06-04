Johnny dan Haechan NCT Dituding Pesta Seks dengan 3 Perempuan di Jepang

SEOUL - Dua personel NCT, Johnny dan Haechan, diduga melakukan pesta seks dengan tiga perempuan di Jepang. Dugaan itu pertama kali diungkap akun X (sebelumnya Twitter) @kira_ceo_main dalam cuitannya, pada 3 Juni 2024.

Dalam cuitannya, akun yang dikenal dengan berbagai unggahannya terkait sisi gelap kehidupan di Tokyo tersebut, menyertakan bukti foto termasuk potret kunci kamar hotel kedua personel NCT tersebut saat berada di Jepang.

Mengutip Koreaboo, Selasa (4/6/2024), dua dari tiga perempuan tersebut diduga sebagai penggemar NCT. Bahkan, salah satu dari perempuan itu mengunggah bukti percakapannya dengan Johnny di Kakao Talk.

Isi percakapan tersebut berbunyi sebagai berikut:

Miu: Ini Miu! Oppa, hari ini menyenangkan. Mari kita minum-minum lagi lain kali ya

Johnny: Hehehe, okay. Hubungi saja aku

Miu: Kapan lagi kamu ke Jepang? Hehe

Johnny: 8 Maret

Miu: Oh, kalau begitu mari kita bertemu hehe.

Setelah unggahan itu viral, akun @kira_ceo_main diketahui menghapus unggahannya. Namun kicauannya terlanjur viral dan menjadi pemberitaan media dan menuai reaksi beragam dari fans dan publik.

“Ah, ternyata mereka seperti kebanyakan pria. Lupakan fantasi kalian tentang idol K-Pop yang sempurna, karena mereka semua begitu. Bedanya, yang lain belum ketahuan saja,” ujar seorang warganet.

Netizen lain berkomentar, “Yuck! Menjijikkan.” Lainnya menuliskan, “Aku kasihan banget sama fans NCT yang tak percaya kalau mereka melakukan itu padahal sudah ada bukti begitu. LOL. Menggelikan. Apa semua fans begitu ya?”

Pengguna X lainnya menuliskan, “Kenapa kabar ini sangat senyap di Korea Selatan? Bukankah seharusnya ini trending di X?” Seorang netizen menambahkan, “Lihatlah bagaimana para pria muda ini sudah mencicipi pesta seks.”

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi yang dirilis SM Entertainment selaku agensi dari kedua idol tersebut. Namun fans menuntut agensi untuk melakukan tugasnya dalam melindungi Johnny dan Haechan NCT.