Jennifer Coppen Dianggap Belum Siap Punya Anak Usai Repost Foto Anak yang Disebut Tobrut

JAKARTA - Jennifer Coppen menuai kritikan dari netizen. Pasalnya, dia me-repost unggahan foto sang anak, Kamari Sky Wassink saat bagian dadanya disumpal dengan menggunakan bola plastik.

Dalam foto yang dibagikan ulang oleh akun X @hanjooh, bocah berwajah bule itu terlihat dikerjai oleh rekan Jennifer Coppen. Bola plastik yang disumpal di bagian tubuh Kamari membuat bagian dadanya tampak besar.

Mirisnya lagi, teman Jennifer Coppen tersebut menyematkan kata-kata kurang baik.

"Tobrutku @jennifercoppenreal20," tulis @ovicantik._ yang diunggah ulang oleh Jennifer Coppen di Instagram story, Selasa (4/6/2024).

Kata tobrut sendiri merupakan bahasa gaul yang memiliki arti payudara brutal atau besar. Dikarenakan me-repost unggahan temannya itu, Jennifer Coppen pun diduga sengaja dan membiarkan hal tersebut menimpa sang putri yang masih balita.