Jennifer Coppen Ungkap Wajah Anaknya, Tuai Pujian Netizen

JAKARTA - Jennifer Coppen akhirnya memperlihatkan wajah sang buah hati, Kamari Sky Wassink, ke publik.

Wajah bayi perempuan yang lahir pada 28 Agustus 2023 itu diungkap melalui unggahan terbaru di Instagramnya.

Setelah enam bulan disembunyikan, paras cantik nan menggemaskan itu akhirnya diperlihatkan dengan tiga foto berbeda. Foto pertama, Kamari tampak berada dalam gendongan sang ayah sementara sang ibu tengah menggodanya.

Wajah cantik Kamari terlihat jelas di foto kedua. Kamari begitu menggemaskan saat duduk di atas stroller. Foto terakhir menunjukkan potret selfie Kamari bersama ibu dan ayahnya.

"Peek a boo," tulis Jennifer Coppen dalam keterangan unggahannya, Selasa (27/2/2024).

Ternyata banyak netizen yang sudah lama menantikan Jennifer Coppen memperlihatkan wajah putrinya. Unggahan itu pun dipenuhi hingga 13 ribu komentar. Beberapa diantaranya mengaku sudah sejak awal menebak bahwa Kamari begitu cantik dan menggemaskan

"Finally ga sia-sia nungguin , sumpah anak lu cakep banget," tulis @pam***

"Udah ketebak sih pasti cantik poll," tulis @jes**

"FINALLYYYYY!!!!! AAAAA KAMARI YOU'RE PRETTY BABY MASHAALLAH," tulis @9y***

Sebagaimana diketahui, Jennifer Coppen bulan lalu sempat menjadi buah bibir netizen sebelum melahirkan putri pertamanya itu. Pasalnya, wanita 21 tahun secara tiba-tiba mengumumkan kehamilannya tanpa membagikan kabar soal pernikahan.

Melalui unggahan video di akun Instagram pribadinya @jennifercoppenreal20, Minggu, 14 Mei 2023, Jennifer mengungkapkan bahwa usia kehamilannya sudah memasuki 23 minggu dan 3 hari.