Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jennifer Coppen Ungkap Wajah Anaknya, Tuai Pujian Netizen

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 27 Februari 2024 |23:07 WIB
Jennifer Coppen Ungkap Wajah Anaknya, Tuai Pujian Netizen
Jennifer Coppen pamer wajah anak (Foto: IG Jennifer Coppen)
A
A
A

JAKARTA - Jennifer Coppen akhirnya memperlihatkan wajah sang buah hati, Kamari Sky Wassink, ke publik.

Wajah bayi perempuan yang lahir pada 28 Agustus 2023 itu diungkap melalui unggahan terbaru di Instagramnya.

Setelah enam bulan disembunyikan, paras cantik nan menggemaskan itu akhirnya diperlihatkan dengan tiga foto berbeda. Foto pertama, Kamari tampak berada dalam gendongan sang ayah sementara sang ibu tengah menggodanya.

Jennifer Coppen Ungkap Wajah Anaknya, Tuai Pujian Netizen

Wajah cantik Kamari terlihat jelas di foto kedua. Kamari begitu menggemaskan saat duduk di atas stroller. Foto terakhir menunjukkan potret selfie Kamari bersama ibu dan ayahnya.

"Peek a boo," tulis Jennifer Coppen dalam keterangan unggahannya, Selasa (27/2/2024).

Ternyata banyak netizen yang sudah lama menantikan Jennifer Coppen memperlihatkan wajah putrinya. Unggahan itu pun dipenuhi hingga 13 ribu komentar. Beberapa diantaranya mengaku sudah sejak awal menebak bahwa Kamari begitu cantik dan menggemaskan

"Finally ga sia-sia nungguin , sumpah anak lu cakep banget," tulis @pam***

"Udah ketebak sih pasti cantik poll," tulis @jes**

"FINALLYYYYY!!!!! AAAAA KAMARI YOU'RE PRETTY BABY MASHAALLAH," tulis @9y***

Sebagaimana diketahui, Jennifer Coppen bulan lalu sempat menjadi buah bibir netizen sebelum melahirkan putri pertamanya itu. Pasalnya, wanita 21 tahun secara tiba-tiba mengumumkan kehamilannya tanpa membagikan kabar soal pernikahan.

Melalui unggahan video di akun Instagram pribadinya @jennifercoppenreal20, Minggu, 14 Mei 2023, Jennifer mengungkapkan bahwa usia kehamilannya sudah memasuki 23 minggu dan 3 hari.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/33/3188706/jennifer_coppen_dan_justin_hubner-n1ro_large.jpg
Jennifer Coppen Ogah Menikah Beda Agama, Pastikan Justin Hubner Masuk Islam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/33/3176824/jennifer_coppen-6Mao_large.jpg
Jennifer Coppen Ungkap Alasan Pecat Pengasuh Kamari: Tidak Profesional!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/33/3175565/jennifer_coppen-IQiX_large.jpg
Jennifer Coppen Geram Arab Saudi Sengaja Halangi Fans Timnas Masuk Stadion: Zalim!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/33/3171445/jennifer_coppen-6syL_large.jpg
Demi Justin Hubner, Jennifer Coppen Pertimbangkan Pindah ke Belanda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/33/3168884/jennifer_coppen-CGft_large.jpg
Penjelasan Jennifer Coppen soal Sebut Netizen Miskin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/33/3166223/jennifer_coppen-Uwsx_large.jpg
Jennifer Coppen Sedih Dituduh Lupakan Dali Wassink demi Justin Hubner: Sakit Banget!
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement