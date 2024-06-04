Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Keluarga Terlilit Utang ke Rentenir, Rumah Mewah Mendiang Gogon Srimulat Dijual Rp3,5 Miliar

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 04 Juni 2024 |13:35 WIB
Keluarga Terlilit Utang ke Rentenir, Rumah Mewah Mendiang Gogon Srimulat Dijual Rp3,5 Miliar
Rumah mewah Gogon Srimulat dijual Rp3,5 miliar (Foto: Instagram/srimulat_gogon)
A
A
A

JAKARTA - Keluarga mendiang Gogon Srimulat terlilit utang ke rentenir. Jumlahnya bahkan terbilang cukup fantastis, yakni hingga miliaran rupiah.

Lilitan hutang tersebut membuat anak mendiang Gogon, Nova, memutuskan untuk menjual rumah peninggalan sang ayah. Diketahui, rumah mewah mendiang Gogon yang berlokasi di Boyolali, Jawa tengah itu dijual dengan harga Rp3,5 miliar.

"Dijual tuh banyak sih beberapa ini, tersangkut masalah utang juga utangnya sama rentenir kan ngeri," ujar Nova, dikutip dari akun YouTube.

"Kita mikirnya dibiaya juga untuk renovasi, kita mau ngumpulin uang, udah kumpul cuma buat renovasi. Kayak bikin kolam, sama bikin acara ketoprak butuh dana juga," sambungnya.

Gogon

Rumah mewah Gogon Srimulat dijual Rp3,5 miliar (Foto: Instagram/srimulat_gogon)

Awalnya, Nova mengatakan jika ayahnya sempat meminjam uang dengan total Rp1 miliar. Namun, lantaran tak kunjung dilunasi, utang tersebut pun membengkak hingga menyentuh angka Rp2 miliar lebih.

Hal itu membuat Nova pun berniat untuk menjual rumah ayahnya demi melunasi utang tersebut. Namun, ia juga mengaku pasrah apabila dirinya tak sanggup untuk melunasi utang, mengingat hingga kini rumah peninggalan Gogon masih belum laku.

"Pinjaman Rp 1 miliar, kalau dihitung dengan bunganya sudah Rp 2 miliar lebih," terangnya.

