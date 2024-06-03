Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sejumlah Artis Unggah Poster All Eyes On Papua, Ini Maknanya

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 03 Juni 2024 |13:06 WIB
Sejumlah Artis Unggah Poster All Eyes On Papua, Ini Maknanya
Sejumlah artis Indonesia suarakan All Eyes on Papua (Foto: ist)
JAKARTA - Setelah tagar All Eyes On Rafah ramai diserukan oleh masyarakat tanah air untuk mendukung Palestina, kini giliran tagar All Eyes On Papua juga ramai diserukan hingga menjadi trending di media sosial X.

Tagar tersebut dituliskan sebagai bentuk dukungan kepada masyarakat adat Papua yang masih terus memperjuangkan haknya terhadap tanah mereka yang ingin dijadikan lahan perkebunan kelapa sawit.

Sejumlah artis tanah air tak ingin ketinggalan menyuarakan dukungannya. Mereka ramai-ramai membagikan sebuah poster dukungan untuk masyarakat Papua.

Sejumlah Artis Unggah Poster All Eyes On Papua, Ini Maknanya

Mereka adalah Luna Maya, Rachel Vennya, Syifa Hadju, musisi berdarah Papua Nowela Mikhelia serta beberapa artis lainnya.

Poster bertuliskan All Eyes on Papua ramai dibagikan melalui fitur 'add yours' di Instagram. Fitur ini pun memungkinkan orang lain untuk ikut mengunggah foto yang sama sehingga poster ini seolah menjadi pesan berantai untuk terus menyebarkan dukungan kepada masyarakat adat Papua.

Bukan hanya membagikan poster, terdapat pernyataan mengenai peristiwa yang saat ini tengah menjadi polemik di Papua sehingga masyarakat tanah air perlu menyuarakan dukungan untuk masyarakat adat Papua yang tengah memperjuangkan haknya.

"Just in case buat yang belum tau, jadi hutan di Papua tepatnya di Boven Digul Papua yang luasnya 36 ribu hektar atau lebih dari separuh luas Jakarta, akan dibabat habis dan dibangun perkebunan sawit."

Halaman:
1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
