Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ammar Zoni Menangis Usai Hakim Kabulkan Permohonan Rehabilitasi

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 04 Juni 2024 |09:39 WIB
Ammar Zoni Menangis Usai Hakim Kabulkan Permohonan Rehabilitasi
Ammar Zoni menangis usai rehabilitasi dikabulkan majelis hakim (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan rehabilitasi Ammar Zoni, dalam sidang lanjutan yang digelar pada Senin (3/6/2024).

Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Ammar Zoni, Jon Mathias.

"(Ammar Zoni) menangis (setelah mendengar assessment rehabilitasi dikabulkan hakim)" ungkap Jon Mathias saat dihubungi awak media.

Ammar Zoni Menangis Usai Hakim Kabulkan Permohonan Rehabilitasi

Tentunya, Ammar Zoni begitu bersyukur karena upayanya untuk jalani rehabilitasi dikabulkan oleh majelis hakim. Sebab sebelumnya Ammar Zoni diperkirakan akan menjalani hukuman berat, dikarenakan ini ketiga kalinya Ammar Zoni ditangkap karena penyalahgunaan narkoba.

Sebelumnya, Jon Mathias juga mengucapkan terima kasih kepada hakim karena telah memberikan kesempatan untuk rehabilitasi.

"Ya alhamdulillah pasti lega lah dan kemudian kami mengucapkan terima kasih juga kepada yang mulia majelis hakim dengan fakta-fakta di persidangan ini beliau makin yakin bahwa Ammar ini harus di asesmen medis," ungkap Jon Mathias di Pengadilan Negeri, Jakarta Selatan.

Nantinya, mantan suami Irish Bella ini tinggal menunggu keputusan jaksa penuntut umum untuk mengeksekusi penetapan hakim untuk dirinya menjalani asesmen di Badan Narkotika Nasional (BNN).

"Mungkin itu akan segera dilaksanakan, tinggal nanti jaksa melakukan eksekusi. Tadi kami berkoordinasi dengan jaksa, mereka bilang masih menunggu penetapan resmi dari hakim," tambah Jon Mathias.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/33/3189377/irish_bella_dan_ammar_zoni-zSwr_large.jpg
Irish Bella Kirim Video Anak, Rindu Ammar Zoni Terlampiaskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/33/3189359/ammar_zoni-190s_large.jpg
Dokter Kamelia Ngeluh Sulit Komunikasi dengan Ammar Zoni, Ditjenpas: Dia Bukan Istri!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/33/3189176/ammar_zoni-CmVt_large.jpg
Ammar Zoni akan Bersidang di Jakarta Minggu Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/33/3188168/ammar_zoni-gbYA_large.jpg
Ammar Zoni Ajukan Perlindungan Saksi, Bakal Ungkap Jaringan Besar Narkotika?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/33/3187494/ammar_zoni-n3CS_large.jpg
Harapan Ammar Zoni Sidang di Jakarta Pupus, Ini Penjelasan Ditjenpas 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/33/3186222/ammar_zoni-U4h6_large.jpg
Hakim Tolak Eksepsi Ammar Zoni, Sebut Dakwaan JPU sudah Penuhi Syarat 
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement