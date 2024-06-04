Ammar Zoni Menangis Usai Hakim Kabulkan Permohonan Rehabilitasi

JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan rehabilitasi Ammar Zoni, dalam sidang lanjutan yang digelar pada Senin (3/6/2024).

Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Ammar Zoni, Jon Mathias.

"(Ammar Zoni) menangis (setelah mendengar assessment rehabilitasi dikabulkan hakim)" ungkap Jon Mathias saat dihubungi awak media.

Tentunya, Ammar Zoni begitu bersyukur karena upayanya untuk jalani rehabilitasi dikabulkan oleh majelis hakim. Sebab sebelumnya Ammar Zoni diperkirakan akan menjalani hukuman berat, dikarenakan ini ketiga kalinya Ammar Zoni ditangkap karena penyalahgunaan narkoba.

Sebelumnya, Jon Mathias juga mengucapkan terima kasih kepada hakim karena telah memberikan kesempatan untuk rehabilitasi.

"Ya alhamdulillah pasti lega lah dan kemudian kami mengucapkan terima kasih juga kepada yang mulia majelis hakim dengan fakta-fakta di persidangan ini beliau makin yakin bahwa Ammar ini harus di asesmen medis," ungkap Jon Mathias di Pengadilan Negeri, Jakarta Selatan.

Nantinya, mantan suami Irish Bella ini tinggal menunggu keputusan jaksa penuntut umum untuk mengeksekusi penetapan hakim untuk dirinya menjalani asesmen di Badan Narkotika Nasional (BNN).

"Mungkin itu akan segera dilaksanakan, tinggal nanti jaksa melakukan eksekusi. Tadi kami berkoordinasi dengan jaksa, mereka bilang masih menunggu penetapan resmi dari hakim," tambah Jon Mathias.