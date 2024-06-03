Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tukul Arwana Tampil Perdana di Televisi, Anak: Alhamdulillah Kondisinya Sudah Baik

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 04 Juni 2024 |07:01 WIB
Tukul Arwana Tampil Perdana di Televisi, Anak: Alhamdulillah Kondisinya Sudah Baik
Tukul Arwana kembali tampil di televisi (Foto: IG Raffi Ahmad)
A
A
A

JAKARTA - Tukul Arwana untuk pertama kalinya muncul di televisi, setelah menjalani perawatan usai mengalami pendarahan di otak sejak 2021.

Tukul Arwana muncul dalam program FYP yang dipandu oleh Raffi Ahmad. Lewat Instagram pribadinya, Raffi Ahmad memperlihatkan kondisi Tukul Arwana yang tampak segar dengan balutan setelan jas.

Kemunculan perdana Tukul Arwana ini turut dikomentari oleh sang putra, Ega Prayudi. Dihubungi terpisah, Ega Prayudi membenarkan bahwa kondisi sang ayah sudah membaik.

Tukul Arwana Tampil Perdana di Televisi, Anak: Alhamdulillah Kondisinya Sudah Baik

Oleh karena itu, sang ayah menerima undangan dari Raffi Ahmad.

"Alhamdulillah beliau sudah baikan kondisinya. Di undang sama Aa Raffi di acara beliau," kata Ega Prayudi dihubungi awal media.

Ega Prayudi menjelaskan bahwa Tukul Arwana datang ke acara tersebut untuk menginformasikan bahwa dirinya dalam kondisi baik.

Halaman:
1 2
