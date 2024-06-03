Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Masayu Anastasia Ungkap Perjuangan Main di Film Paku Tanah Jawa, Termasuk Berinteraksi dengan Ular

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 04 Juni 2024 |03:30 WIB
Masayu Anastasia Ungkap Perjuangan Main di Film <i>Paku Tanah Jawa</i>, Termasuk Berinteraksi dengan Ular
Masayu Anastasia ungkap perjuangan main di film 'Paku Tanah Jawa' (Foto: Instagram/masayuanastasia)
JAKARTA - Masayu Anastasia menceritakan perjuangannya saat bermain di film horor Paku Tanah Jawa. Dalam film karya sutradara Bambang Drias ini, Masayu diketahui memerankan karakter Handini.

Menariknya, tak sedikit perjuangan yang dilakukan oleh ibu satu anak ini. Salah satunya ialah harus menaikan berat badan sampai 6 kilogram.

"Kalau naikin berat badan emang permintaan mas Bambang selama reading aku naikin sampai 5-6 kg selama 2 minggu," ungkap Masayu Anastasia saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 3 Juni 2024.

Tak hanya itu, Masayu Anastasia juga harus banyak berinteraksi dengan banyak ular saat proses syuting.

Masayu Anastasia

Masayu Anastasia ungkap perjuangan main di film 'Paku Tanah Jawa' (Foto: Instagram/masayuanastasia)


"Aku harus berinteraksi dengan ular dan harus latihan menari buat jadi sinden," ungkap Masayu Anastasia.

Mantan istri Lembu Wiworo Jati itu juga mendapatkan ilmu bahwa saat memegang ular itu harus dalam kondisi tenang, meski awalnya jijik.

"Ular itu memang kita kan ada scene yang di Jakarta juga, terus ada ke Jogja dan emang dari Jakarta tadinya aku jijik banget sama ular," terang Masayu Anastasia.

"Cuma akhirnya aku pas reading ya tapi demi totalitas ya aku bawa ular ke tempat reading. Dan akhirnya aku sayang beneran sama ular yang di lokasi," lanjutnya.

Wanita 40 tahun ini menambahkan, kalau pendekatan yang dia lakukan dengan ular tersebut berbeda-beda.

