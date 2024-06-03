Zaskia Adya Mecca Mulai Keluhkan Adanya Kerutan dan Freckles di Wajah

JAKARTA - Zaskia Adya Mecca mengaku jika dirinya cukup cuek dengan perawatan kulit wajahnya. Bahkan ia mengaku jika selama ini, dirinya merasa cukup hanya dengan menggunakan sabun cuci muka dan sunscreen.

Kini, istri Hanung Bramantyo itu mulai menyadari pentingnya merawat wajah. Apalagi usianya saat ini sudah menginjak usia 36 tahun dan sudah mulai muncul kerutan.

"Sekarang kalau ngaca kayak wah ini kerutan udah banyak banget terus kok ada freckles sudah mulai banyak. Karena kan aku turunan," ungkap Zaskia Adya Mecca di kawasan Alam Sutera, Tangerang Selatan, baru-baru ini.

Saking cueknya, wanita yang akrab disapa Bia ini sampai-sampai ditegur oleh sang ibunda.

Zaskia Adya Mecca keluhkan adanya kerutan dan freckles (Foto: Ayu Utami/MPI)



"Kata mama 'lu sih dibilangin dari dulu suruh ngerawat muka santai banget' kadang kita ngerasa kalau muka kita gak ada apa-apa ya baik-baik aja gak jerawatan juga Alhamdulillah," jelas Zaskia Adya Mecca.

Untuk itu, Zaskia Adya Mecca satu tahun belakangan mulai rajin menjalani perawatan di klinik kecantikan. Tak heran kini ia didapuk sebagai brand ambassador dari sebuah klinik. Bahkan, perawatan yang dilakukannya saat ini merupakan bentuk investasi demi mengurangi kerutan-kerutan di wajahnya.

"Klinik itu cocok-cocokan ya, Alhamdulillah aku merasa nyaman banget treatment di Hayyu," ungkap Zaskia Adya Mecca.

"Tahunya kalau gak diinvestasikan dari muda yaudah gedenya baru berasa deh. Jangan protes kalau mukanya ada melasma lah freckles lah ada flek-flek dan ketika kita mau ngilangin itu gak mudah," tandasnya.

(van)