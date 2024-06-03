Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Zaskia Adya Mecca Mulai Keluhkan Adanya Kerutan dan Freckles di Wajah

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 04 Juni 2024 |02:30 WIB
Zaskia Adya Mecca Mulai Keluhkan Adanya Kerutan dan Freckles di Wajah
Zaskia Adya Mecca keluhkan adanya kerutan dan freckles (Foto: Instagram @zaskiadyamecca)
A
A
A

JAKARTA - Zaskia Adya Mecca mengaku jika dirinya cukup cuek dengan perawatan kulit wajahnya. Bahkan ia mengaku jika selama ini, dirinya merasa cukup hanya dengan menggunakan sabun cuci muka dan sunscreen.

Kini, istri Hanung Bramantyo itu mulai menyadari pentingnya merawat wajah. Apalagi usianya saat ini sudah menginjak usia 36 tahun dan sudah mulai muncul kerutan.

"Sekarang kalau ngaca kayak wah ini kerutan udah banyak banget terus kok ada freckles sudah mulai banyak. Karena kan aku turunan," ungkap Zaskia Adya Mecca di kawasan Alam Sutera, Tangerang Selatan, baru-baru ini.

Saking cueknya, wanita yang akrab disapa Bia ini sampai-sampai ditegur oleh sang ibunda.

Zaskia Adya Mecca (MPI)

Zaskia Adya Mecca keluhkan adanya kerutan dan freckles (Foto: Ayu Utami/MPI)

"Kata mama 'lu sih dibilangin dari dulu suruh ngerawat muka santai banget' kadang kita ngerasa kalau muka kita gak ada apa-apa ya baik-baik aja gak jerawatan juga Alhamdulillah," jelas Zaskia Adya Mecca.

Untuk itu, Zaskia Adya Mecca satu tahun belakangan mulai rajin menjalani perawatan di klinik kecantikan. Tak heran kini ia didapuk sebagai brand ambassador dari sebuah klinik. Bahkan, perawatan yang dilakukannya saat ini merupakan bentuk investasi demi mengurangi kerutan-kerutan di wajahnya.

"Klinik itu cocok-cocokan ya, Alhamdulillah aku merasa nyaman banget treatment di Hayyu," ungkap Zaskia Adya Mecca.

"Tahunya kalau gak diinvestasikan dari muda yaudah gedenya baru berasa deh. Jangan protes kalau mukanya ada melasma lah freckles lah ada flek-flek dan ketika kita mau ngilangin itu gak mudah," tandasnya.

(van)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/33/3171692/zaskia_adya_mecca-KyEl_large.jpg
Karyawan Zaskia Adya Mecca Dianiaya usai Tegur Pemotor yang Lawan Arah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/07/33/3168286/zaskia_adya_mecca-mnf9_large.jpg
Kata Zaskia Adya Mecca soal Tuduhan Merendahkan Ojek Online 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/31/33/3166749/zaskia_adya_mecca-fbSl_large.jpg
Cerita Zaskia Adya Mecca Datangi Lokasi Demo di Kwitang dan Beri Bantuan Ambulans
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/33/3154142/zaskia_adya_mecca-JOqh_large.jpg
Ogah Beli Tas Branded Ratusan Juta, Zaskia Adya Mecca: Fungsinya Sama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/33/3154141/zaskia_adya_mecca-aLhu_large.jpg
Viral Zaskia Adya Mecca Koleksi Tas Terjangkau, Paling Mahal Cuma Rp1,6 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/33/3147000/zaskia_adya_mecca-FgSb_large.jpg
Ada Zaskia Adya Mecca, 10 Warga Indonesia Berangkat ke Global March to Gaza
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement