HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Netizen Ramai Nyinyiri Rumah Mewah Raffi Ahmad

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 03 Juni 2024 |18:35 WIB
Netizen Ramai Nyinyiri Rumah Mewah Raffi Ahmad
Rumah Mewah Raffi Ahmad mendadak dinyinyiri (Foto: Instagram/raffinagita1717)
A
A
A

JAKARTA - Raffi Ahmad dikenal sebagai salah satu artis yang paling kaya di Indonesia. Bahkan suami Nagita Slavina ini dikenal sebagai seseorang yang memiliki cukup banyak aset mewah, hingga rumah yang cukup besar di kawasan Andara, Depok, Jawa Barat.

Sayangnya, kediaman mewah milik ‘sultan Andara’ itu justru mendapat kritikan pedas dari netizen. Salah satunya diungkap oleh pemilik akun X, @hllryclrnd.

Alih-alih terpesona dengan rumah mewah Raffi Ahmad, ia justru menganggap rumah presenter kondang itu terlihat berantakan lantaran banyaknya barang.

“Segedong-gedongnya dan semahal-mahalnya rumah RANS, tetap keliHatan berantakan banget karena kebanyakan barang. Zonk bener dah ah ga keliatan mevvah sama sekali,” tulis akun itu.

Raffi Ahmad

Rumah Mewah Raffi Ahmad mendadak dinyinyiri (Foto: Instagram/raffinagita1717)


Dari video konten yang beredar di kanal YouTube RANS Entertainment, rumah Raffi Ahmad memang tak pernah lepas dari sorotan. Rumah tersebut memiliki interior yang mewah dan terlihat besar.

Sejumlah fasilitas seperti kolam renang hingga mesin ATM pribadi pun ada di kediaman presenter papan atas ini.

Namun, para karyawan Raffi dan Nagita juga terlihat bebas keluar masuk rumah mereka. Belum lagi banyaknya barang-barang sehingga membuat netizen beranggapan rumah Raffi-Nagita terlihat sumpek dan berantakan.

Cuitan netizen itu pun turut mengundang komentar warganet lainnya. Banyak pula netizen yang berpendapat sama dengan kediaman Raffi Ahmad dan Nagita Slavina ini.

Menurut warganet, rumah Raffi Ahmad itu dianggap terlalu dihuni oleh banyak orang. Hal ini membuat kediaman pria 37 tahun itu terlihat penuh sesak oleh barang-barang dan para karyawannya.

1 2
