Tampil Perdana di Televisi, Tukul Arwana Ternyata Diundang oleh Raffi Ahmad

Tukul Arwana diundang Raffi Ahmad tampil lagi di TV (Foto: Instagram/tukul.arwanaofficial)

JAKARTA - Tukul Arwana untuk pertama kalinya muncul di televisi. Diketahui, pelawak sekaligus presenter ini sempat vakum sejam 2021 lantaran menjalani perawatan usai mengalami pendarahan di otak.

Terbaru, Tukul Arwana tampak muncul dalam program FYP yang dipandu oleh Raffi Ahmad. Lewat Instagram pribadinya, Raffi Ahmad memperlihatkan kondisi Tukul Arwana yang tampak segar dengan balutan setelan jas.

Kemunculan perdana Tukul Arwana ini turut dikomentari oleh sang putra, Ega Prayudi. Dihubungi terpisah, Ega Prayudi membenarkan bahwa kondisi sang ayah sudah membaik.

Oleh karena itu, sang ayah menerima undangan dari Raffi Ahmad.

Tukul Arwana diundang Raffi Ahmad tampil lagi di TV (Foto: Instagram/tukul.arwanaofficial)

"Alhamdulillah beliau sudah baikan kondisinya. Di undang sama Aa Raffi di acara beliau," kata Ega Prayudi dihubungi awak media, Senin (3/6/2024).