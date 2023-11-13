Konser di Jakarta Ricuh, Bring Me The Horizon Liburan ke Bali

JAKARTA - Band rock asal Inggris, Bring Me The Horizon (BMTH) memilih liburan ke Bali setelah konsernya di Jakarta hari kedua resmi dibatalkan.

Hal ini dilihat dari unggahan seorang pria dengan nama akun Instagramnya. @adisuryadharma.

Dalam postingannya, pria tersebut melakukan foto bersama dengan Oliver Sykes di Bandara.

Oliver sendiri tampak antusias dalam foto tersebut dengan berpose dengan mengacungkan dua jarinya ala salam damai.

"Be ajak singgah mulih, ade lawar klungah ajak rujak tibah jumah," tulis akun tersebut, Senin (13/11/2023).

Pada slide kedua postingan itu, terlihat pula sang bassist, Matt Kean, dan drummer BMTH, Matt Nicholls.

Mereka seolah siap menjelajah Pulau Dewata untuk beberapa hari kedepan.

Postingan itu juga mengundang reaksi para netizen. Mereka banyak yang penasaran pantai mana yang akan dipilih para personel BMTH untuk menghabiskan waktu liburannya di Indonesia.