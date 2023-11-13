Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Konser di Jakarta Ricuh, Bring Me The Horizon Liburan ke Bali

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |13:15 WIB
Konser di Jakarta Ricuh, Bring Me The Horizon Liburan ke Bali
Bring Me The Horizone Liburan ke Bali (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Band rock asal Inggris, Bring Me The Horizon (BMTH) memilih liburan ke Bali setelah konsernya di Jakarta hari kedua resmi dibatalkan.

Hal ini dilihat dari unggahan seorang pria dengan nama akun Instagramnya. @adisuryadharma.

Dalam postingannya, pria tersebut melakukan foto bersama dengan Oliver Sykes di Bandara.

Konser di Jakarta Ricuh, Bring Me The Horizon Pilih Plesiran ke Bali

Oliver sendiri tampak antusias dalam foto tersebut dengan berpose dengan mengacungkan dua jarinya ala salam damai.

"Be ajak singgah mulih, ade lawar klungah ajak rujak tibah jumah," tulis akun tersebut, Senin (13/11/2023).

Pada slide kedua postingan itu, terlihat pula sang bassist, Matt Kean, dan drummer BMTH, Matt Nicholls.

Mereka seolah siap menjelajah Pulau Dewata untuk beberapa hari kedepan.

Postingan itu juga mengundang reaksi para netizen. Mereka banyak yang penasaran pantai mana yang akan dipilih para personel BMTH untuk menghabiskan waktu liburannya di Indonesia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/33/3156067/connie_francis-fVC8_large.jpg
Kabar Duka, Connie Francis Penyanyi Pretty Little Baby Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/17/33/3148185/david_bell-y2Cr_large.jpg
David Bell Pemeran Film Lilo and Stitch Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/14/206/3138810/krysten_ritter_akhirnya_kembali_memerankan_sosok_jessica_jones-wMq6_large.jpg
Krysten Ritter Kembali Perankan Jessica Jones di Marvel Cinematic Universe
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/206/3137342/bella_ramsey-napk_large.jpg
Bella Ramsey Dukung Kategori Gender Tetap Eksis di Ajang Penghargaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/02/33/3127856/val_kilmer-DJE1_large.jpg
Aktor Batman Forever Val Kilmer Meninggal Dunia karena Pneumonia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/07/33/3120317/pamela_bach-M28v_large.jpg
Bintang Baywatch, Pamela Bach Meninggal Dunia Akibat Bunuh Diri
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement