Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Tersisa 1 Hari Lagi, Ada KIKO di IMOBY Jakarta 2024

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Sabtu, 01 Juni 2024 |20:48 WIB
Tersisa 1 Hari Lagi, Ada KIKO di IMOBY Jakarta 2024
MNC Animation bawa Kiko dalam ajang IMOBY Jakarta yang digelar di Balai Sarbini, pada 31 Mei hingga 2 Juni 2024. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - MNC Animation merupakan salah satu exhibitor dalam pameran Indonesia Mom & Baby Kids Expo (IMOBY) yang digelar di Balai Kartini, Jakarta Selatan, sepanjang 31 Mei hingga 2 Juni 2024.

Dalam kesempatan tersebut, MNC Animation memperkenalkan produk animasi lokal kepada para pengunjung IMOBY Jakarta 2024. Salah satunya adalah animasi KIKO yang menjadi tontonan favorit anak yang tayang di RCTI dan MNCTV.

“Kami ingin memperlihatkan kepada masyarakat bahwa ada produk animasi karya anak bangsa yang berkualitas dan tak kalah dari karya luar negeri,” ujar Prasetiyo, SPV Marcomm MNC Animation, pada Sabtu (1/6/2024).

Selama pameran, pengunjung ramai menyambangi booth MNC Animation yang menawarkan berbagai kegiatan seru untuk ibu dan anaknya. Sebut saja games bersama Kiko, mewarnai, hingga lucky draw gratis.

Menurut Karen Wiraraharja, Direktur Event IMOBY, event yang diserbu lebih dari 1.000 pengunjung itu menawarkan keceriaan tak hanya untuk peserta pameran, namun juga masyarakat umum. Ada deretan free gift, giveaway, doorprize, dan acara hiburan.

Selain itu, IMOBY Jakarta juga menggelar lomba-lomba menarik, seperti fun bike hingga mewarnai. Ada pula kegiatan talkshow, giveaway, hiburan, free gift, hingga meet and greet bersama Kiko, Amo Baby, dan Kidzoona.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/30/598/3015101/besok-kiko-dan-lola-hadir-di-imoby-jakarta-2024-MmBhjXQV2W.jpg
Besok, Kiko dan Lola Hadir di IMOBY Jakarta 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/05/598/3004557/kiko-dan-lola-tampil-di-imoby-surabaya-anak-anak-rela-menunggu-lama-jBxFJe4fix.jpg
Kiko dan Lola Tampil di IMOBY Surabaya, Anak-anak Rela Menunggu Lama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/05/33/3004543/meriahkan-imoby-2024-surabaya-mnc-animation-perkenalkan-animasi-kiko-VFPl6RzD6z.jpg
Meriahkan IMOBY 2024 Surabaya, MNC Animation Perkenalkan Animasi KIKO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/05/33/3004505/hadir-di-surabaya-imoby-2024-jadi-ajang-edukasi-anak-dan-keluarga-LsVpoiOhH3.jpg
Hadir di Surabaya, IMOBY 2024 Jadi Ajang Edukasi Anak dan Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/33/3188973//kiko_meet_and_greet-X0YM_large.jpeg
Besok, Kiko dan Lola Meriahkan Baby Kids and Teens Fest di Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/598/3188023//animasi_kiko_season_4-02wt_large.jpg
KIKO Season 4 Episode Turning Point, Minggu Pagi di RCTI
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement