Tersisa 1 Hari Lagi, Ada KIKO di IMOBY Jakarta 2024

MNC Animation bawa Kiko dalam ajang IMOBY Jakarta yang digelar di Balai Sarbini, pada 31 Mei hingga 2 Juni 2024. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - MNC Animation merupakan salah satu exhibitor dalam pameran Indonesia Mom & Baby Kids Expo (IMOBY) yang digelar di Balai Kartini, Jakarta Selatan, sepanjang 31 Mei hingga 2 Juni 2024.

Dalam kesempatan tersebut, MNC Animation memperkenalkan produk animasi lokal kepada para pengunjung IMOBY Jakarta 2024. Salah satunya adalah animasi KIKO yang menjadi tontonan favorit anak yang tayang di RCTI dan MNCTV.

“Kami ingin memperlihatkan kepada masyarakat bahwa ada produk animasi karya anak bangsa yang berkualitas dan tak kalah dari karya luar negeri,” ujar Prasetiyo, SPV Marcomm MNC Animation, pada Sabtu (1/6/2024).

Selama pameran, pengunjung ramai menyambangi booth MNC Animation yang menawarkan berbagai kegiatan seru untuk ibu dan anaknya. Sebut saja games bersama Kiko, mewarnai, hingga lucky draw gratis.

Menurut Karen Wiraraharja, Direktur Event IMOBY, event yang diserbu lebih dari 1.000 pengunjung itu menawarkan keceriaan tak hanya untuk peserta pameran, namun juga masyarakat umum. Ada deretan free gift, giveaway, doorprize, dan acara hiburan.

Selain itu, IMOBY Jakarta juga menggelar lomba-lomba menarik, seperti fun bike hingga mewarnai. Ada pula kegiatan talkshow, giveaway, hiburan, free gift, hingga meet and greet bersama Kiko, Amo Baby, dan Kidzoona.*

(SIS)