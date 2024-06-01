Bunga Zainal Bahagia Bisa Gabung Series Vision+ Bertabur Bintang

JAKARTA - Bunga Zainal merupakan salah satu aktris yang hadir dalam event Content Showcase Parade yang digelar Vision+ di Hotel Park Hyatt Jakarta, pada Jumat (31/5/2024).

Dia menyebut event tersebut sebagai ajang bertabur bintang karena menghadirkan para bintang ternama pemeran series Vision+. “Spektakuler dan seru banget ya,” ujarnya saat ditemui Okezone dalam acara tersebut.

Bagi Bunga, Content Showcase Parade tak sekadar memperkenalkan deretan series terbaru Vision+. Event tersebut juga menjadi ajang penghargaan untuk para aktornya.

Sang aktris juga mengapresiasi cara Vision+ menghadirkan genre yang cukup bervariasi dalam setiap proyek-proyeknya. Tak hanya horor-thriller, series-series itu juga menghadirkan genre action dan komedi.

Tahun ini, Bunga Zainal terlibat dalam produksi series Kartu Keluarga yang telah memulai masa tayangnya pada 31 Mei 2024. “Aku happy banget karena tahun ini bisa join dalam series Vision+,” katanya.

Bunga Zainal berperan sebagai ibu tunggal bernama Sri Widuri dalam series Kartu Keluarga. Pengalaman tak terduga dalam hidupnya dimulai ketika Jarot putranya terancam tak bisa masuk SMP favorit karena sistem zonasi.

Saat mengetahui Ambardi tinggal di kecamatan yang sama dengan sekolah Jarot, Sri pun mulai mendekati pengusaha batik tersebut. Mereka melakukan pernikahan palsu demi selembar kartu keluarga.