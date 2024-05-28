Raffi Ahmad Hanya Minta Doa Ketika Ditanya Soal Persiapan Ibadah Haji

Raffi Ahmad minta doa ketika ditanya soal persiapan ibadah Haji (Foto: Instagram/raffinagita1717)

JAKARTA - Raffi Ahmad dan keluarganya akan menjalani ibadah haji tahun ini. Rencananya, Raffi bersama keluarga dan beberapa karyawannya, akan berangkat ke Tanah Suci pada 8 Juni mendatang.

Nantinya ada 10 orang yang ikut dalam rombongan haji Raffi Ahmad yakni istrinya Nagita Slavina, ibu mereka, Amy Qanita, Rieta Amilia, adik Raffi Syahnaz Sadiqah dan Nisya Ahmad, adik Nagita, Caca Tengker serta tiga orang lainnya Prio Bagja, Abrar Rafles, dan Mohamad Fahmi. Mereka diketahui akan berangkat menggunakan jalur Haji Furoda.

Sebelum berangkat, Raffi Ahmad dan keluarga pun telah menggelar manasik haji. Bahkan momen manasik tersebut sempat dibagikannya melalui akun media sosial pribadinya.

Saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Selasa (28/5/2024) Raffi Ahmad memilih irit bicara perihal perjalanan ibadah haji di Tanah Suci.

"Doain aja doain," ucap Raffi Ahmad secara singkat sembari meninggalkan awak media tengah menanti kedatangannya.

Saat disinggung soal perihal persiapan pengajian sebelum berangkat ke Tanah Suci, Raffi Ahmad pun memilih tak berbicara panjang lebar. Dia beralibi jika persoalan tersebut telah diurus Nagita Slavina.

"Pengajian nanti aku kabarin, Gigi yang atur," jelas ayah Rafathar dan Rayyanza itu.

