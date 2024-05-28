Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Raffi Ahmad Hanya Minta Doa Ketika Ditanya Soal Persiapan Ibadah Haji

Selvianus , Jurnalis-Selasa, 28 Mei 2024 |16:05 WIB
Raffi Ahmad Hanya Minta Doa Ketika Ditanya Soal Persiapan Ibadah Haji
Raffi Ahmad minta doa ketika ditanya soal persiapan ibadah Haji (Foto: Instagram/raffinagita1717)
A
A
A

JAKARTA - Raffi Ahmad dan keluarganya akan menjalani ibadah haji tahun ini. Rencananya, Raffi bersama keluarga dan beberapa karyawannya, akan berangkat ke Tanah Suci pada 8 Juni mendatang.

Nantinya ada 10 orang yang ikut dalam rombongan haji Raffi Ahmad yakni istrinya Nagita Slavina, ibu mereka, Amy Qanita, Rieta Amilia, adik Raffi Syahnaz Sadiqah dan Nisya Ahmad, adik Nagita, Caca Tengker serta tiga orang lainnya Prio Bagja, Abrar Rafles, dan Mohamad Fahmi. Mereka diketahui akan berangkat menggunakan jalur Haji Furoda.

Sebelum berangkat, Raffi Ahmad dan keluarga pun telah menggelar manasik haji. Bahkan momen manasik tersebut sempat dibagikannya melalui akun media sosial pribadinya.

Saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Selasa (28/5/2024) Raffi Ahmad memilih irit bicara perihal perjalanan ibadah haji di Tanah Suci.

Raffi Ahmad

Raffi Ahmad minta doa ketika ditanya soal persiapan ibadah Haji (Foto: Instagram/raffinagita1717)


"Doain aja doain," ucap Raffi Ahmad secara singkat sembari meninggalkan awak media tengah menanti kedatangannya.

Saat disinggung soal perihal persiapan pengajian sebelum berangkat ke Tanah Suci, Raffi Ahmad pun memilih tak berbicara panjang lebar. Dia beralibi jika persoalan tersebut telah diurus Nagita Slavina.

"Pengajian nanti aku kabarin, Gigi yang atur," jelas ayah Rafathar dan Rayyanza itu.

(van)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/33/3180184/raffi_ahmad_dan_fahmi_bo-S8DV_large.jpg
Raffi Ahmad Bawa Fahmi Bo ke Rumah Sakit, Tanggung Semua Biaya Perawatan hingga Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/33/3178925/raffi_ahmad_dan_nagita_slavina-Ei1G_large.jpg
Kata Raffi Ahmad soal Rumor Kehamilan Nagita Slavina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/33/3177339/raffi_ahmad_dan_nagita_slavina-isYo_large.jpg
11 Tahun Menikahi Nagita Slavina, Raffi Ahmad: Perjuangan yang Tak Mudah 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/33/3157886/cipung-zHnS_large.jpg
Momen Gemas Lily Temani Cipung Mengaji, Netizen: Masya Allah, Pinter Banget!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/33/3155159/raffi_ahmad-PNDI_large.jpg
Direstui Nagita Slavina, Raffi Ahmad Siapkan Bonus untuk Atlet eSport 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/33/3146277/chika_jessica_dan_raffi_ahmad-58sD_large.jpg
Sempat Menolak, Chika Jessica Akhirnya Terima Bantuan Raffi Ahmad untuk Pengobatan Sang Ibu
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement