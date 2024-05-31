Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Cara Giring Ganesha Cari Kebahagiaan Usai Hengkang dari Nidji dan Dunia Politik

Ravie Wardani , Jurnalis-Sabtu, 01 Juni 2024 |02:30 WIB
Cara Giring Ganesha Cari Kebahagiaan Usai Hengkang dari Nidji dan Dunia Politik
Cara Giring Ganesha cari kebahagiaan (Foto: Instagram/giring)
A
A
A

JAKARTA - Giring Ganesha memiliki cara khusus demi mendapatkan kebahagiaannya sendiri. Terlebih usai dirinya hengkang dari Nidji dan panggung politik.

Bukan rutin liburan, Giring justru memilih melakukan banyak hal sederhana bersama keluarganya.

Lebih jauh, pria 40 tahun itu bahkan tengah fokus mendekatkan diri kepada Tuhan agar lebih religius.

"Sebenarnya dari zaman Covid gue sama istri udah mulai lebih spiritual, lebih dekat ke Tuhan, lebih dekat ke alam semesta, meditasi," jelas Giring dikutip dari YouTube The Leonardo's, Jumat, 31 Mei 2024.

Giring

Cara Giring Ganesha cari kebahagiaan (Foto: Instagram/giring)

Meski sempat menyesal keluar dari Nidji, Giring kini mengaku cukup bahagia dengan kehidupan barunya.

Menurutnya, kebahagiaan tak melulu bicara soal uang dan jabatan semata.

"Jadi kalau ditanya sekarang apa perasaan gue, ya gue bahagia, karena gue mencari kebahagiaan terus. Kebahagiaan itu kan bukan masalah duit, bukan masalah jabatan, ketenaran, tapi sesimple lo duduk sama Cynthia sama anak-anak, weekend makan bareng, anak-anak sehat," pungkasnya.

(van)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
