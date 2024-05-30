Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Cara Zaskia Adya Mecca Ajarkan Anak Menerima Ujian Hidup Termasuk saat Sakit

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 30 Mei 2024 |12:05 WIB
Cara Zaskia Adya Mecca Ajarkan Anak Menerima Ujian Hidup Termasuk saat Sakit
Cara Zaskia Adya Mecca ajarkan anak menerima ujian hidup (Foto: Instagram @zaskiadyamecca)
A
A
A

JAKARTA - Zaskia Adya Mecca memiliki cara khusus mengajarkan anaknya, Bhai Kaba Bramantyo, dalam menerima ujian hidup. Termasuk menerima kondisinya yang kini tengah sakit.

Sebagai ibu, istri Hanung Bramantyo ini tak menampik bahwa dirinya sedih saat melihat Kaba jatuh sakit. Apalagi sampai harus mendapat perawatan intensif di rumah sakit.

Namun, bintang film Ayat-Ayat Cinta itu tak ingin menunjukan rasa sedihnya di depan sang anak. Bahkan ia pun sempat membeberkan percakapannya dengan sang anak yang penuh haru.

"Bia, kenapa Allah jahat sama aku? Aku sakit lagi begini?' 'Eh ini justru Allah sayang. Allah kasih sakit buat menjadi pelebur dosanya Kaba kalau Kaba ada lupa shalat, doanya orang sakit itu paling makbul, kalau Kaba sakit Allah kangen sama doanya Kaba, sekarang banyak yang bantuin buat sembuh, ada dokter-obat-bia dan semua yang Kaba butuhin ada," tulis Zaskia dalam unggahan terbarunya, dikutip Kamis (30/5/2024).

Anak Zaskia Adya Mecca

Cara Zaskia Adya Mecca ajarkan anak menerima ujian hidup (Foto: Instagram @zaskiadyamecca)

Mendengar nasihat sang bunda, bocah laki-laki itu seketika merasa lega. Dia juga diketahui mulai ikhlas menerima penyakitnya kini.

Halaman:
1 2
