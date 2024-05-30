Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tengku Dewi Putri Tak Mau Ditemani Andrew Andika saat Melahirkan

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 30 Mei 2024 |11:35 WIB
Tengku Dewi Putri Tak Mau Ditemani Andrew Andika saat Melahirkan
Tengku Dewi Putri tak mau ditemani Andrew Andika saat melahirkan (Foto: Instagram/tengkudewiputri_tdp)
A
A
A

JAKARTA - Tengku Dewi Putri sudah memiliki tekad bulat untuk bercerai dari Andrew Andika. Setelah menjadi korban perselingkuhan berkali-kali, wanita yang akrab disapa Dewi itu mengaku sudah tak lagi mau kembali ke pelukan sang suami.

Saking tak lagi mau kembali dengan Andrew, Dewi bahkan menegaskan jika dirinya menolak ditemani oleh suaminya saat lahiran nanti. Bahkan ia pun memberikan penegasan, jika dirinya tak mau ditemani oleh Andrew saat menjalani operasi caesar kelahiran anak keduanya.

Pernyataan Dewi dipertegas dengan dirinya yang ingin buru-buru mengakhiri pernikahannya dengan Andrew.

”Kalau misalnya (ditemani).. makanya kan aku urus-urusnya sekarang nih. Biar nanti posisinya pas lagi lahiran, statusnya itu sudah jelas. Kalau bukan suami istri ngapain dia nemenin juga,” ungkap Dewi dalam tayangan FYP.

Tengku Dewi Putri

Tengku Dewi Putri tak mau ditemani Andrew Andika saat melahirkan (Foto: Instagram/tengkudewiputri_tdp)


Mendengar ucapan Dewi, Raffi Ahmad selaku host kembali memastikan jika ibu satu anak itu tak ingin ditemani oleh Andrew saat proses persalinan nanti.

“Oh berarti aku ngerti di hati kecil kamu, kamu gak mau gitu dia nemenin sampai ke dalam, itu gak mau?” tanya Raffi Ahmad memperjelas ucapan Dewi.

”Iya kalau bener-bener suami istri di sebelah gitu (gak mau). Tapi kalau untuk ngelihat anaknya di ruangan yang berbeda ya silahkan.. kan itu anaknya juga,” papar Dewi.

(van)

