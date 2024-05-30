Reza Arap Ternyata Pernah Mati Suri di Usia 9 Tahun karena Lemah Jantung

Reza Arap ternyata pernah mati suri di usia 9 tahun karena lemah jantung (Foto: Instagram/)ybrap)

JAKARTA - Ibunda Reza Arap menceritakan kisah sang anak yang pernah mengalami mati suri. Kejadian tersebut bahkan terjadi saat Arap baru berusia 9 tahun.

Ibunda Reza menyebut jika kala itu sang putra mengalami lemah jantung. Usai mengalami kejang di tengah malam, dia pun berinisiatif membawa Arap ke dokter pribadinya untuk memastikan kondisi sang anak.

"Awalnya sih Reza colabs lah tengah malam jam 2, kejang-kejang, terus bawa ke dokter, Reza kan pakai dokter pribadi ya dokter Gunawan, setelah itu pulang, nggak masalah katanya udah di kasih obat," ujar ibu kandung Reza Arap, dikutip dari Kanal YouTube CURHAT BANG Denny Sumargo, Kamis (30/5/2024).

"Tengah malam jam 2an kambuh, langsung dibawa ke Rumah Sakit," sambungnya.

Lemah jantung yang dialami Reza sejak kecil diketahui karena dia lahir secara prematur. Ya, Reza Arap lahir ke dunia saat dirinya baru berusia 7 bulan didalam kandungan.

"Dia dulu sekolah naik tangga pun nggak akan bisa, pasti mual, jadi nggak boleh kecapekan, nggak boleh ya yang berat-berat," jelasng sang bunda.

"Untuk yang kesekian kalinya bolak-balik rumah sakit, akhirnya dirawat seminggu, pas mau diinfus lagi, urat nadinya udah nggak bisa. Nyari urat nadinya itu udah nggak ada lagi, maksudnya jadi kayak beku gitu loh, dingin," tambahnya.

Saat itu, tim medis menyatakan Reza telah meninggal dunia akibat lemah jantung. Hal ini juga didukung oleh tampilan layar detektor yang bergaris datar karena tak bisa mendeteksi detak jantung.

Ibunda Reza pun percaya jika sang anak telah tiada. Dia hanya bisa pasrah mengantarkan Reza Arap ke kamar jenazah.