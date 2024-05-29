Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Damai, Inara Rusli dan Virgoun Berkomunikasi dengan Baik

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 29 Mei 2024 |15:07 WIB
Damai, Inara Rusli dan Virgoun Berkomunikasi dengan Baik
Inara Rusli damai dengan Virgoun (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Inara Idola Rusli mengucap syukur atas kesepakatan damainya dengan mantan suaminya, Virgoun. Dia pun resmi mencabut laporan polisi terkait kasus dugaan perzinaan terhadap mantan suaminya per hari ini.

Inara datang ke Polda Metro Jaya untuk mencabut laporan tersebut didampingi kuasa hukumnya, Achmad Ramzy, pada Rabu (29/5/2024) siang.

Damai, Inara Rusli dan Virgoun Berkomunikasi dengan Baik

Dia bahkan sempat melempar senyum ke arah awak media lantaran lega kasusnya berakhir damai.

"Alhamdulillah sudah lega udah clear juga dan apa ya akhirnya aku bisa," ujar Inara Rusli sambil tersenyum, Rabu (29/5/2024).

Halaman:
1 2
