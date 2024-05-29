Damai, Inara Rusli dan Virgoun Berkomunikasi dengan Baik

JAKARTA - Inara Idola Rusli mengucap syukur atas kesepakatan damainya dengan mantan suaminya, Virgoun. Dia pun resmi mencabut laporan polisi terkait kasus dugaan perzinaan terhadap mantan suaminya per hari ini.

Inara datang ke Polda Metro Jaya untuk mencabut laporan tersebut didampingi kuasa hukumnya, Achmad Ramzy, pada Rabu (29/5/2024) siang.

Dia bahkan sempat melempar senyum ke arah awak media lantaran lega kasusnya berakhir damai.

"Alhamdulillah sudah lega udah clear juga dan apa ya akhirnya aku bisa," ujar Inara Rusli sambil tersenyum, Rabu (29/5/2024).