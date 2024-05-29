Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Beda dari Rizky Febian, Sule Ingin Pernikahannya Disiarkan Televisi

Alan Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 29 Mei 2024 |17:02 WIB
Beda dari Rizky Febian, Sule Ingin Pernikahannya Disiarkan Televisi
Sule ingin pernikahannya disiarkan di televisi (Foto: IG Sule)
A
A
A

JAKARTA - Sule ingin hubungan asmaranya dengan Santyka Fauziah berlanjut ke jenjang yang lebih serius. Sule secara blakblakan ingin menikah dengan Santyka Fauziah.

Dalam channel Youtube terbarunya, Sule menegaskan tak ingin lagi disalip oleh anak-anaknya. Diketahui, Putri Delina juga sedang serius menjalin hubungan asmara dengan kekasihnya saat ini.

Beda dari Rizky Febian, Sule Ingin Pernikahannya Disiarkan Televisi

"Gak (dilangkahi Putri Delina), gue dulu," ujar Sule, dikutip dari YouTube SL Media pada Rabu (29/5/2024).

Sule pun sudah punya konsep pernikahan impiannya. Konsep tersebut berbeda dengan orang kebanyakan. Sule ingin menggelar pernikahan di sebuah tebing di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat.

Halaman:
1 2
