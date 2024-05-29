Beda dari Rizky Febian, Sule Ingin Pernikahannya Disiarkan Televisi

JAKARTA - Sule ingin hubungan asmaranya dengan Santyka Fauziah berlanjut ke jenjang yang lebih serius. Sule secara blakblakan ingin menikah dengan Santyka Fauziah.

Dalam channel Youtube terbarunya, Sule menegaskan tak ingin lagi disalip oleh anak-anaknya. Diketahui, Putri Delina juga sedang serius menjalin hubungan asmara dengan kekasihnya saat ini.

"Gak (dilangkahi Putri Delina), gue dulu," ujar Sule, dikutip dari YouTube SL Media pada Rabu (29/5/2024).

Sule pun sudah punya konsep pernikahan impiannya. Konsep tersebut berbeda dengan orang kebanyakan. Sule ingin menggelar pernikahan di sebuah tebing di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat.