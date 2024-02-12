Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rifky Balweel Unggah Momen Istri Jalani Program Bayi Tabung

Selvianus , Jurnalis-Senin, 12 Februari 2024 |11:15 WIB
Rifky Balweel Unggah Momen Istri Jalani Program Bayi Tabung
Rifky Balweel unggah momen istri jalani program bayi tabung (Foto: Instagram/rifkybalweel)
JAKARTA - Rifky Balweel dan Biby Alraen saat ini tengah berusaha untuk menambah momongan. Setelah dikaruniai anak pertama pada 1 Januari 2020, pasangan ini memilih untuk menjalani program bayi tabung demi mendapatkan anak kedua.

Dalam unggahannya di Instagram, Rifky Balweel, memperlihatkan istrinya yang tengah terbaring lemah ditempat tidur. Disaat bersamaan, Biby diketahui sudah bersiap untuk melakukan pengambilan sel telur yang nantinya dijadikan sebagai embrio.

"Alhamdulillah lagi ini jadwalnya bunda OPU (pengambilan sel telur) yang nanti buat dijadiin embrio," tulis Rifky Balweel dalam akun instagram miliknya dikutip pada Senin (12/2/2024).

Setelah pengambilan sel telur ini, Rifky Balweel berharap agar tindakan medis untuk mendapatkan anak kedua berjalan dengan lancar. Sehingga dirinya dan sang istri hanya menunggu waktu untuk update untuk embrio selanjutnya.

Rifky Balweel

Rifky Balweel unggah momen istri jalani program bayi tabung (Foto: Instagram/rifkybalweel)

"Alhamdulillah lancar hari ini dapat 18 hihi tinggal nunggu update buat embrionya makasih prof," papar Rifky Balweel.

Diketahui, dalam sebuah unggahan di akun Instagram pribadinya @bibyalraen13, perempuan keturunan Pakistan ini menyebut bahwa program bayi tabung menjadi salah satu bentuk usahanya untuk dapatkan kehamilan. Meski begitu, ia tetap menyerahkan semua hasilnya ke tangan sang pencipta.

