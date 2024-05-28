Venna Melinda Berharap Dapat Kasih Sayang dari Anak Lewat Cara Sederhana

Venna Melinda berharap dapat kasih sayang dari anak lewat cara sederhana (Foto: Instagram/vennamelindareal)

JAKARTA - Venna Melinda berharap bisa terus mendapatkan kasih sayang dari buah hatinya. Bukan dengan hal-hal mewah, Venna justru mengaku ingin mendapat kasih sayang lewat cara yang sederhana.

Bahkan, ibu dari tiga anak ini menegaskan jika dirinya tidak butuh hadiah mewah dari anaknya hanya untuk kebahagiaannya pribadi.

BACA JUGA: Venna Melinda Larang Verrell Bramasta Syuting Usai Sebagai Anggota DPR

"Jadi gini, kalo untuk seorang ibu ukuran kasih sayang anak itu bukan dari dikasih mahal, artinya semahal kasih sayangnya, nggak," ucap Venna Melinda di Tendean, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

"Bagi seorang ibu, cuma di telpon 'mamah mau makan apa atau aku temenin' itu udah lebih dari harta ya," tambahnya.

Venna Melinda berharap dapat kasih sayang dari anak lewat cara sederhana (Foto: Instagram/vennamelindareal)





Wanita 51 tahun itu kemudian membeberkan cara didik yang selama ini ia terapkan kepada ketiga anaknya.

"Jadi aku tegaskan sekali lagi anak anakku Verrell Athalla dan Vania paling kecil aku selalu didik bahwa uang itu atau mobil semua itu hanya hiasan dunia. Yang paling penting kalau kamu jadi anak yang soleh dan solehah kamu doain orang tua kamu," ucap dia.

Dalam kesempatan yang sama, Venna juga menanggapi hadiah Verrell untuk ibu sambungnya, Sarni, berupa mobil mewah.

Dia pun mengaku bangga dengan sikap sang anak yang bisa membalas kebaikan orang lain.