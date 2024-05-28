Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Venna Melinda Berharap Dapat Kasih Sayang dari Anak Lewat Cara Sederhana

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 29 Mei 2024 |03:30 WIB
Venna Melinda Berharap Dapat Kasih Sayang dari Anak Lewat Cara Sederhana
Venna Melinda berharap dapat kasih sayang dari anak lewat cara sederhana (Foto: Instagram/vennamelindareal)
A
A
A

JAKARTA - Venna Melinda berharap bisa terus mendapatkan kasih sayang dari buah hatinya. Bukan dengan hal-hal mewah, Venna justru mengaku ingin mendapat kasih sayang lewat cara yang sederhana.

Bahkan, ibu dari tiga anak ini menegaskan jika dirinya tidak butuh hadiah mewah dari anaknya hanya untuk kebahagiaannya pribadi.

"Jadi gini, kalo untuk seorang ibu ukuran kasih sayang anak itu bukan dari dikasih mahal, artinya semahal kasih sayangnya, nggak," ucap Venna Melinda di Tendean, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

"Bagi seorang ibu, cuma di telpon 'mamah mau makan apa atau aku temenin' itu udah lebih dari harta ya," tambahnya.

Venna Melinda dan anak-anaknya

Venna Melinda berharap dapat kasih sayang dari anak lewat cara sederhana (Foto: Instagram/vennamelindareal)


Wanita 51 tahun itu kemudian membeberkan cara didik yang selama ini ia terapkan kepada ketiga anaknya.

"Jadi aku tegaskan sekali lagi anak anakku Verrell Athalla dan Vania paling kecil aku selalu didik bahwa uang itu atau mobil semua itu hanya hiasan dunia. Yang paling penting kalau kamu jadi anak yang soleh dan solehah kamu doain orang tua kamu," ucap dia.

Dalam kesempatan yang sama, Venna juga menanggapi hadiah Verrell untuk ibu sambungnya, Sarni, berupa mobil mewah.

Dia pun mengaku bangga dengan sikap sang anak yang bisa membalas kebaikan orang lain.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/33/3159145/venna_melinda-LVuj_large.jpg
Venna Melinda Pasrah Belum Dapat Jodoh Lagi di Usia 53 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/33/3135515/verrell_bramasta-jLIJ_large.jpg
Venna Melinda Restui Verrell Bramasta Menikah Tahun Ini: Dia Sudah Matang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/22/33/3124929/venna_melinda-BscC_large.jpg
Kesan Venna Melinda Pertama Kali Bertemu Fuji: Menyenangkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/12/33/3084907/venna_melinda-bK18_large.jpg
Venna Melinda Akhirnya Temukan Alamat Ferry Irawan, Impian Cerai Segera Terwujud
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/33/3014334/venna-melinda-berharap-verrell-bramasta-bisa-tiru-sikapnya-saat-jadi-anggota-dpr-2dXdaazgxr.jpg
Venna Melinda Berharap Verrell Bramasta Bisa Tiru Sikapnya saat Jadi Anggota DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/33/3013726/venna-melinda-larang-verrell-bramasta-syuting-usai-sebagai-anggota-dpr-ZhYgFk6HQX.jpg
Venna Melinda Larang Verrell Bramasta Syuting Usai Sebagai Anggota DPR
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement