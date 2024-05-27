Venna Melinda Larang Verrell Bramasta Syuting Usai Sebagai Anggota DPR

JAKARTA - Venna Melinda memberikan wejangan khusus kepada putranya, Verrell Bramasta, yang berhasil lolos dalam Pemilu 2024. Diketahui, Verrell telah lolos sebagai Anggota DPR RI dari salah satu partai politik.

Wanita 51 tahun itu mengaku jika dia memberikan larangan pada sang anak untuk mengambil job syuting. Terutama pekerjaan terkait dunia hiburan selama mengemban tugas sebagai wakil rakyat.

Bukan tanpa alasan, Venna menilai jika pekerjaan seorang Anggota DPR sudah sangat padat sehingga Verrell harus fokus menjalaninya.

Ia juga berkaca dari pengalaman pribadinya yang memilih meninggalkan dunia hiburan saat masih aktif menjadi Anggota DPR RI di bawah naungan Partai Perindo.

Venna Melinda larang Verrell Bramasta syuting usai lolos sebagai anggota DPR (Foto: Instagram/vennamelindareal)





"Aku selalu bilang sama Verrell 'kak kalau nanti kalau jadi anggota DPR nggak boleh nyambi jadi artis, karena mamah nggak melakukan hal itu'," ucap Venna Melinda di Kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Senin (27/5/2024).