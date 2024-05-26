Tampil di The Girl Fest 2024, Bunga Zainal Bicara soal Mengejar Mimpi Setelah Menikah

JAKARTA - Bunga Zainal turut meramaikan acara The Girl Fest 2024 yang berlangsung di Senayan Park, Jakarta Pusat, Minggu (25/5/2024). Tak sendiri, adapula sosok Cindy Nirmala sebagai cast dari series 'Kartu Keluarga' produksi Vision+ hadir dalam acara tersebut.

Di hari terakhir The Girl Fest 2024, Bunga Zainal bersama Cindy Nirmala berbagi cerita mengenai mimpi-mimpi masa kecil mereka yang belum sempat terwujud meski telah diusahakan. Pengalaman mereka ini pun sejalan dengan alur cerita dari series Kartu Keluarga yang menceritakan tentang perjuangan seorang ibu untuk mewujudkan mimpinya, mendapatkan akses pendidikan terbaik di sekolah favorit untuk anaknya.

Salah satu pengunjung bernama Mira pun penasaran dengan kisah perjuangan Bunga Zainal yang saat ini masih terus menggeluti kariernya di dunia seni peran untuk mewujudkan mimpinya. Padahal di sisi lain dirinya harus menjalani kewajiban sebagai seorang ibu dan istri di rumah.

"Kak Bunga, bagaimana menghadapi struggle menuju mimpinya dengan kondisi sebagai full time mom?," ujar Mira.

Bunga Zainal bicara soal mengejar mimpi setelah menikah di The Girl Fest 2024 (Foto: MNC Media)





Ternyata, memilih pasangan hidup yang tepat menjadi salah satu kunci untuk terus memperjuangkan mimpi yang belum terwujud meski telah menikah dan memiliki anak. Bunga Zainal pun merasa beruntung dipertemukan dengan sosok suami seperti Sukhdev Singh yang bisa memberikan dukungan penuh atas pilihan hidupnya.