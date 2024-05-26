Pendengar Setia Lagu-Lagu Potret, Gabriella Eka Putri Antusias Bintangi Seriesnya

JAKARTA - Gabriella Eka Putri didapuk untuk bermain dalam series terbaru Vision+ berjudul Potret. Dalam series tersebut, dia akan berperan sebagai Tika.

Saat meramaikan acara The Girl Fest 2024 di Senayan Park, Jakarta Pusat, Sabtu, 25 Mei 2024, Gabriella Eka Putri bersama Cassandra Lee, dan Givina Lukita tampak memperkenalkan series Potret yang tak lama lagi akan tayang.

Potret sendiri merupakan series antologi yang menyuguhkan delapan kisah cinta berbeda dalam tiap episodenya. Menariknya, setiap episode dalam series yang disutradarai Melly Goeslaw dan Anto Hoed itu, terinspirasi dari lagu-lagu hits band Potret yang masih terus didengarkan hingga saat ini.

Delapan judul setiap episodenya pun berasal dari judul lagu Potret sendiri seperti Just Wanna Say I Love You (dibintangi Gabriella Ekaputri), Bunda (dibintangi Givina Lukita), Terbujuk (dibintangi Cassandra Lee), dan yang lainnya.

Gabriella Eka Putri antusias bintangi series {Potret} (Foto: Nurul/MPI)

Melihat series ini yang mengusung konsep antologi, Gabriella Ekaputri pun begitu antusias untuk terlibat di dalamnya. Terlebih lagu-lagu Potret sendiri begitu akrab di telinganya serta generasi masa kini meski beberapa diantaranya sudah tercipta saat mereka baru lahir.

"Premisnya aja aja judulnya beda-beda, didasari oleh lagu Potret dimana anak-anak seumur aku masih dengerin," ujar Gabriella Eka Putri.

Dalam Just Wanna Say I Love You, Gabriella akan dipertemukan dengan Kevin Faulk dan Fattah Syach. Melihat dua pria dan satu wanita yang akan menjadi bintang utama dalam series ini, diperkirakan ketiganya akan terlibat dalam kisah cinta yang rumit.

Sayangnya, Gabriella tak ingin menceritakan lebih jauh mengenai karakter yang diperankannya serta kisah cinta seperti apa yang dijalaninya bersama lawan mainnya.