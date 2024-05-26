Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sahila Hisyam Jadikan Lari sebagai Cara Pembangkit Mood hingga Mental

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 27 Mei 2024 |08:01 WIB
Sahila Hisyam Jadikan Lari sebagai Cara Pembangkit Mood hingga Mental
Sahila Hisyam jadikan lari sebagai pembangkit mood dan mental (Foto: IG Sahila)
A
A
A

JAKARTA - Sahila Hisyam sejak 2018 menekuni hobi berlari. Dari situlah ia kerap mengikuti event marathon padahal sebelumnya ia tak begitu suka lari.

"Jadi memang tuh tadinya aku gak pernah lari sama sekali sih tapi suka banget sama olahraga aku memang dari dulu, dari SMA udah olahraga nge gym akhirnya lari di 2018," kata Sahila Hisyam saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat.

Sahila Hisyam Jadikan Lari sebagai Cara untuk Menaikkan Mood hingga Mental

Kini hobi larinya itu membawa efek baik bagi kesehatan tubuhnya yang ia rasakan saat lelah dengan pekerjaan.

Mantan kekasih Kevin Julio ini menjadikan lari sebagai salah sari cara untuk menaikan moodnya.

"Akhirnya nagih sampai sekarang. Nagihnya tuh karena buat aku lari berasa banget bikin nggak terasa segar ke badan saja," ungkap Sahila.

"Tapi emang kalau aku lagi suntuk, kalau aku lagi nggak enak mood nya lari tuh membantu aku banget untuk menaikkan mood aku itu kayak ke mental aku tuh," lanjutnya.

Halaman:
1 2
