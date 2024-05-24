Tampil Tak Maksimal, Awan Tersingkir dari Panggung Kontes Ambyar Indonesia 2024

JAKARTA - Langkah Awan, kontestan asal Purwokerto, harus terhenti di babak Top 8 Kontes Ambyar Indonesia yang digelar pada Kamis (23/5/2024) malam.

Awan tersingkir, setelah juri bintang menilai, dia tampil kurang maksimal pada malam itu. Pada akhirnya, dia harus pulang setelah mendapatkan voting terendah. Dengan begitu, hanya tujuh kontestan yang tersisa.

Ketujuh kontestan itu adalah Diva (Banyuwangi), Jingga (Lampung), Rangga (Probolinggo), Resty (Banyumas), Firstia (Lamongan), Agung (Yogyakarta), dan Twentynine (Jombang).

Panggung Patah Hati 3 Kontes Ambyar Indonesia yang digelar pada Kamis malam, berlangsung meriah dengan penampilan deretan bintang tamu, seperti James AP, Arlida Putri, Fara Ambyar, hingga Kevin Leon.

Ada pula penampilan spesial dari empat juri bintang, dari Inul Daratista, Iis Dahlia, Ndarboy Genk, hingga Happy Asmara. Kolaborasi mereka bersama delapan kontestan membuat panggung semakin ambyar.

Nantikan penampilan tujuh peserta yang tersisa dapat mengikuti Kontes Ambyar Indonesia 2024 hanya di MNCTV Selalu di Hati, setiap Kamis, pada 21.00 WIB.*

