Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Tampil Tak Maksimal, Awan Tersingkir dari Panggung Kontes Ambyar Indonesia 2024

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Jum'at, 24 Mei 2024 |21:30 WIB
Tampil Tak Maksimal, Awan Tersingkir dari Panggung Kontes Ambyar Indonesia 2024
Awan tersingkir dari panggung Kontes Ambyar Indonesia 2024. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Langkah Awan, kontestan asal Purwokerto, harus terhenti di babak Top 8 Kontes Ambyar Indonesia yang digelar pada Kamis (23/5/2024) malam.

Awan tersingkir, setelah juri bintang menilai, dia tampil kurang maksimal pada malam itu. Pada akhirnya, dia harus pulang setelah mendapatkan voting terendah. Dengan begitu, hanya tujuh kontestan yang tersisa.

Ketujuh kontestan itu adalah Diva (Banyuwangi), Jingga (Lampung), Rangga (Probolinggo), Resty (Banyumas), Firstia (Lamongan), Agung (Yogyakarta), dan Twentynine (Jombang).

Panggung Patah Hati 3 Kontes Ambyar Indonesia yang digelar pada Kamis malam, berlangsung meriah dengan penampilan deretan bintang tamu, seperti James AP, Arlida Putri, Fara Ambyar, hingga Kevin Leon.

Kontes Ambyar Indonesia. (Foto: MNC Media)

Ada pula penampilan spesial dari empat juri bintang, dari Inul Daratista, Iis Dahlia, Ndarboy Genk, hingga Happy Asmara. Kolaborasi mereka bersama delapan kontestan membuat panggung semakin ambyar.

Nantikan penampilan tujuh peserta yang tersisa dapat mengikuti Kontes Ambyar Indonesia 2024 hanya di MNCTV Selalu di Hati, setiap Kamis, pada 21.00 WIB.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/598/3036332/inul_daratista-cwMP_large.jpeg
Ambyar Awards 2024, Inul Daratista Kolaborasi dengan Sinden dan Wayang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/05/598/3030364/jadi_juara_kontes_ambyar_indonesia_jingga_bawa_pulang_hadiah_rp75_juta-6ksx_large.jpg
Jadi Juara Kontes Ambyar Indonesia 2024, Jingga Bawa Pulang Hadiah Rp75 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/04/598/3029776/hari-ini-juara-kontes-ambyar-indonesia-2024-akan-lahir-saksikan-di-mnctv-igbtO29KHg.jpeg
Hari Ini Juara Kontes Ambyar Indonesia 2024 akan Lahir, Saksikan di MNCTV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/26/598/3026302/besok-malam-top-3-siap-bersaing-di-road-to-panggung-kontes-ambyar-indonesia-2024-x8hzddbgzS.jpg
Besok Malam, Top 3 Siap Bersaing di Road to Panggung Kontes Ambyar Indonesia 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/21/598/3024269/firstia-gagal-tembus-grand-final-kontes-ambyar-indonesia-2024-MPANIt4AhK.jpg
Firstia Gagal Tembus Grand Final Kontes Ambyar Indonesia 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/20/598/3023731/4-kontestan-siap-bersaing-di-panggung-cinta-kontes-ambyar-indonesia-2024-jXpZA2AQmq.jpg
4 Kontestan Siap Bersaing di Panggung Cinta Kontes Ambyar Indonesia 2024
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement