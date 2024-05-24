Advertisement
Jelang Nikah, Melody Prima Dapat Kejutan Bridal Shower dari Bestie

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 24 Mei 2024 |17:01 WIB
JAKARTA - Melody Prima akhirnya akan segera melepas masa jandanya dalam waktu dekat. Bahkan, ia baru-baru ini telah melakukan bridal shower.

Seperti diketahui, Melody pernah menikah dengan Tommy Bagus Setiadi, pada 27 Maret 2016. Namun setelah 6 tahun menikah, pasangan yang dikaruniai dua anak tersebut memutuskan bercerai pada akhir tahun 2022.

Jelang Nikah, Melody Prima Dapat Kejutan Bridal Shower dari Bestie

Melody diketahui akan menikah kedua kali dengan seorang banker tampan bernama Ilham Prawira. Kabar bahagia tersebut dibocorkan keduanya lewat Insta Story masing-masing beberapa waktu lalu.

Nah, menjelang hari pernikahannya, Melody tampak membagikan momen dirinya saat melakukan bridal shower itu melalui postingan di akun Instagramnya.

Ternyata, Melody sendiri mengaku tak menyangka bahwa teman-teman dekatnya memberikannya kejutan bridal shower.

Mengingat, statusnya sebagai janda anak dua, ia tak mengira jika akan kembali melakukan bridal shower.

“Terimakasih banyak untuk kejutan bridal shower yang gila ini. Sejujurnya, nggak nyangka banget dikasih Bridal Shower padahal udah beranak dua,” ujar Melody, dalam keterangan unggahannya.

Meski berstatus janda dua anak, namun pesona Melody di momen bridal shower pernikahan keduanya itu tampak kian memikat. Bahkan, ia terlihat bak gadis yang baru saja akan melangsungkan pernikahan.

