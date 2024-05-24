Trailer Film Lembayung Resmi Rilis, Teror Arwah Gantung Diri di Rumah Sakit

JAKARTA - Prime Eagle Studios dan Tiger Wong Entertainment resmi merilis trailer film Lembayung. Film bergenre horor thriller ini bercerita tentang misteri arwah yang meneror sebuah rumah sakit.

Dalam trailer itu, Yasamin Jasem mengalami trauma karena perbuatan sang kekasih (Daffa Wardhana). Permasalahan lain muncul setelah dia diteror arwah perempuan yang meninggal karena gantung diri.

Selain Yasamin, film Lembayung juga diperankan Arya Saloka, Taskya Namya, Oka Antara, Asri Welas, Wulan Guritno, Anna Jobling, Daffa Wardhana, Erick Estrada, Ence Bagus, Tio Pakusadewo, hingga Dayu Wijayanti.

Ide cerita film Lembayung diangkat dari utas (thread) berjudul Jin Poli Gigi yang viral di X, pada 2022. Pengalaman horor dalam thread tersebut dialami sendiri oleh Pica (pemilik akun @saturnrushx) dan sahabatnya, Arum.

Diceritakan, kedua sahabat itu sedang magang di Unit Poli Gigi sebuah rumah sakit di Jawa Tengah. Pica akhirnya berhenti menulis thread tersebut karena trauma atas pengalaman menyeramkan yang dialaminya.

Berdasarkan thread tersebut, Gemati Rahayu dan Baim Wong pun mulai menulis skenario film Lembayung. Informasi terkini tentang film ini bisa diikuti melalui akun @lembayung.movie, @primeeagle.studios, dan @tigerwongentertainment di Instagram.*

(SIS)