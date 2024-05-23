Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Anak Tasya Kamila Disebut Khatam Soal Mesin Kipas

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 24 Mei 2024 |03:30 WIB
Anak Tasya Kamila Disebut Khatam Soal Mesin Kipas
Anak Tasya Kamila disebut khatam soal mesin kipas (Foto: Instagram/tasyakamila)
JAKARTA - Anak sulung Tasya Kamila dan Randi Bachtiar, Arrasyah Bachtiar, dikenal sebagai bocah yang hobi mengoleksi kipas angin. Kebiasaan Arrasyah itu sudah dilakukannya selama bertahun-tahun dan jadi sorotan netizen.

Menariknya, bukan hanya sekedar mengoleksi. Arrasya juga bisa dikatakan cukup mengerti perihal mesin dari kipas angin yang dikoleksinya.

Hal itu bahkan terlihat dalam video terbaru yang diunggah Tasya di akun TikToknya. Dalam unggahannya, Tasya tampak membuka sesi tanya jawab soal kipas, dan akan dijawab langsung oleh putranya, selaku Profesor Kipas.

“Iseng buka sesi konsul dengan CEO kipas angin prof Arr,” tulis Tasya di akun TikTok-nya, @tasyakamilaofficial.

Video itu memerlihatkan momen Arrasya menjawab beberapa pertanyaan netizen perihal masalah kipas angin. Seorang netizen mempertanyakan mengapa baling-baling kipas miliknya lambat berputar.

Anak Tasya Kamila

Anak Tasya Kamila disebut khatam soal mesin kipas (Foto: TikTok/tasyakamila)

“Kapasitornya rusak,” jawab Arrasya.

Arrasya juga menjelaskan bila baling-baling kipas terasa kesat saat berputar, maka harus ditambahkan pelumas seperti oli.

“Kalau diputar terus kesat (baling-baling) kipasnya, berarti harus dikasih WD dan oli,” tambah Arrasya.

Beberapa pertanyaan netizen lainnya mengenai masalah kipas pun dijawab oleh bocah 5 tahun ini. Bak teknisi kipas, Arr menjawab pertanyaan permasalahan kipas itu dengan benar dan turut membantu netizen.

