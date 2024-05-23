Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bikin Salut, Cinta Kuya Tolak Tawaran Uya untuk Ganti HP Baru

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 24 Mei 2024 |02:30 WIB
Bikin Salut, Cinta Kuya Tolak Tawaran Uya untuk Ganti HP Baru
Cinta Kuya tolak tawaran Uya untuk ganti hp baru (Foto: Instagram/cintakuya)
A
A
A

JAKARTA - Cinta Kuya kembali menjadi perbincangan netizen. Sikap rendah hati anak sulung Uya Kuya dan Astrid ini, membuat dirinya mendadak disorot oleh masyarakat Indonesia di sosial media.

Baru-baru ini, beredar momen Cinta yang mengaku ogah ganti ponsel baru. Padahal, kondisi gadgetnya bisa dikatakan cukup memprihatinkan.

Momen itu diunggah akun TikTok sang ayah, @king.uyakuya. Video tersebut memerlihatkan momen Uya Kuya yang miris dengan kondisi ponsel Cinta dengan layar yang retak.

“Kasihan banget handphone anak papa,” kata Uya pada Cinta.

Cinta mengatakan ponsel tersebut merupakan iPhone seri 11 Pro. Diketahui seri tersebut termasuk jenis iPhone lama di dunia Apple. Meski terlihat rusak, Cinta mengaku ogah ganti ponsel lantaran masih bisa dipakai.

Cinta Kuya

Cinta Kuya tolak tawaran Uya untuk ganti hp baru (Foto: Instagram/cintakuya)

“Kamu gak mau ganti iPhone 15?,” kata Uya.

“Nggak ah, orang masih bisa dipakai,” kata Cinta.

Uya pun berkali-kali meminta Cinta mengganti ponselnya. Ia bahkan menawarkan iPhone keluaran terbaru untuk Cinta. Alih-alih mau, Cinta justru menolaknya lantaran ponselnya masih bisa digunakan.

“Papa beliin,” kata Uya.

“Aku gak mau, its still works,” kata Cinta.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/33/3044815/cinta_kuya-GFIK_large.jpg
Cinta Kuya Pacaran dengan Bule, Uya Kuya Pasang 6 CCTV di Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/06/33/2934040/cinta-kuya-rela-kumpulkan-sampah-plastik-di-amerika-demi-dapat-tambahan-uang-jajan-frYuE06Bsd.jpg
Cinta Kuya Rela Kumpulkan Sampah Plastik di Amerika Demi Dapat Tambahan Uang Jajan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/31/33/2911605/saldo-cinta-kuya-tersisa-3-dolar-tak-tega-minta-uang-ke-uya-kuya-H0OinI7aYG.jpg
Saldo Cinta Kuya Tersisa 3 Dolar, Tak Tega Minta Uang ke Uya Kuya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/24/33/2907353/gemes-cinta-kuya-rayakan-1-tahun-pacaran-dengan-kekasih-bule-CUKjHYnic9.jpg
Gemes! Cinta Kuya Rayakan 1 Tahun Pacaran dengan Kekasih Bule
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/18/33/2885204/cinta-kuya-kini-jualan-nasi-bakar-usai-kumpulkan-sampah-plastik-dan-jadi-waiters-eTbB8I5S5T.jpg
Cinta Kuya Kini Jualan Nasi Bakar, Usai Kumpulkan Sampah Plastik dan Jadi Waiters
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/33/2878932/astrid-kuya-terharu-lihat-putrinya-jadi-pelayan-restoran-di-amerika-49i3heA33m.jpeg
Astrid Kuya Terharu Lihat Putrinya Jadi Pelayan Restoran di Amerika
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement