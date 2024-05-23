Bikin Salut, Cinta Kuya Tolak Tawaran Uya untuk Ganti HP Baru

Cinta Kuya tolak tawaran Uya untuk ganti hp baru (Foto: Instagram/cintakuya)

JAKARTA - Cinta Kuya kembali menjadi perbincangan netizen. Sikap rendah hati anak sulung Uya Kuya dan Astrid ini, membuat dirinya mendadak disorot oleh masyarakat Indonesia di sosial media.

Baru-baru ini, beredar momen Cinta yang mengaku ogah ganti ponsel baru. Padahal, kondisi gadgetnya bisa dikatakan cukup memprihatinkan.

BACA JUGA: Cinta Kuya Rela Kumpulkan Sampah Plastik di Amerika Demi Dapat Tambahan Uang Jajan

Momen itu diunggah akun TikTok sang ayah, @king.uyakuya. Video tersebut memerlihatkan momen Uya Kuya yang miris dengan kondisi ponsel Cinta dengan layar yang retak.

“Kasihan banget handphone anak papa,” kata Uya pada Cinta.

Cinta mengatakan ponsel tersebut merupakan iPhone seri 11 Pro. Diketahui seri tersebut termasuk jenis iPhone lama di dunia Apple. Meski terlihat rusak, Cinta mengaku ogah ganti ponsel lantaran masih bisa dipakai.

Cinta Kuya tolak tawaran Uya untuk ganti hp baru (Foto: Instagram/cintakuya)

“Kamu gak mau ganti iPhone 15?,” kata Uya.

“Nggak ah, orang masih bisa dipakai,” kata Cinta.

Uya pun berkali-kali meminta Cinta mengganti ponselnya. Ia bahkan menawarkan iPhone keluaran terbaru untuk Cinta. Alih-alih mau, Cinta justru menolaknya lantaran ponselnya masih bisa digunakan.

“Papa beliin,” kata Uya.

“Aku gak mau, its still works,” kata Cinta.