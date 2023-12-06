Cinta Kuya Rela Kumpulkan Sampah Plastik di Amerika Demi Dapat Tambahan Uang Jajan

JAKARTA - Uya Kuya dan Astrid belakangan ramai menuai pujian lantaran sikap kedua buah hatinya. Cinta dan Nino Kuya diketahui tak pernah memanfaatkan keuangan orangtua mereka untuk bertahan hidup di negeri orang.

Agar bisa mendapatkan uang jajan tambahan selama hidup di Amerika Serikat, kedua anak dari Uya dan Astrid justru memilih untuk melakukan pekerjaan apapun tanpa malu. Bahkan baru-baru ini keduanya diketahui sempat mengumpulkan sampah plastik agar bisa mendapatkan uang jajan.

Saat tampil di acara Pagi-Pagi Ambyar, Uya pun mengatakan bahwa kedua buah hatinya memang ingin belajar hidup mandiri saat tinggal di luar negeri. Apalagi mereka juga sempat melihat orang-orang lain melakukan hal tersebut untuk mendapatkan uang.

"Itu emang udah dilakukan anak-anak dari zaman waktu sebelum mereka kuliah. Kita pernah pergi ke satu supermarket terus ngelihat orang-orang di sebelah pada ngantri, ngantri bawa karung-karung kan, tapi ada juga mobil yang berhenti dan itu mobil bagus loh," ujar Uya Kuya.

Cinta Kuya rela kumpulkan sampah plastik demi dapat tambahan uang jajan (Foto: Instagram/cintakuya)

"Mobil bagus nurunin karung-karung dari mobilnya. Habis dia parkir, gue iseng tanya, katanya mereka ngejualin barang-barang kaleng sama botol bekas buat jadi duit," lanjutnya.

Dari melihat orang-orang tersebut, anak dari Uya pun mulai tertarik untuk mengikutinya. Bahkan Cinta dan Nino pun sama sekali tak malu untuk mengumpulkan botol plastik dari kampusnya untuk dijual. Pasalnya, uang perminggu yang didapatkan dari mengumpulkan botol bekas bisa dikatakan cukup lumayan.

"Tiba-tiba pas mereka (Cinta dan Nino) udah kuliah, si Cinta itu inisiatif ngumpulin botol-botol bekas mineral yang ada di rumah, dikumpulin. Terus dia juga ngumpulin botol-botol yang ada di foodcourt kampusnya dia dikumpulin, dibawa ke rumah terus dijual," beber Uya.