Kenal Aaliyah Massaid Secara Personal, Fuji Pastikan Hubungannya Baik-Baik Saja

JAKARTA - Nama Fujianti Utami alias Fuji, hingga kini masih terus dikaitkan dengan sosok Thariq Halilintar. Meski hubungan mereka sudah kandas sejak awal 2023, masih ada saja penggemar yang belum bisa terima dengan kehadiran Aaliyah Massaid.

Hal itu membuat Aaliyah kerap kali mendapatkan hujatan dari netizen atas hubungan asmaranya dengan Thariq. Bahkan, tak sedikit yang membanding-bandingkan dirinya dengan Fuji, termasuk melayangkan hinaan pada putri Reza Artamevia itu.

BACA JUGA: Haji Faisal Sebut Visi Misi Jadi Alasan Fuji dan Thariq Halilintar Putus

Terkait hal itu, adik ipar mendiang Vanessa Angel ini mengaku dirinya mengenal Aaliyah secara personal. Bahkan Fuji pun mengatakan bahwa hubungannya dengan Aaliyah baik-baik saja. Begitu pula dengan Thariq.

Meski hubungan asmara mereka kandas, Fuji memastikan dirinya tak ada masalah dengan Thariq.

Fuji pastikan hubungannya dengan Aaliyah Massaid baik-baik saja (Foto: Instagram/fuji_an)





Menurutnya, momen putusnya hubungan dirinya dengan Thariq sudah berlalu cukup lama, sehingga Fuji merasa heran mengapa mereka masih terus saja dikaitkan.

"Aku juga kenal personally sama Aal. Kita gak punya masalah sama sekali. Bahkan sama pasangannya yang sekarang (Thariq) ya aku juga gak ada masalah. Kita putus baik-baik dan itu udah hampir 2 tahun," ujar Fuji dikutip dari kanal YouTube Rachel Vennya, Kamis (23/5/2024)

Fuji sendiri mengaku sudah move on dari Thariq sejak mereka memutuskan mengakhiri hubungan. Fuji bahkan sempat menjalin kedekatan dengan laki-laki lain.

Begitupun Thariq yang kini sudah bahagia bersama Aaliyah. Jadi, untuk apa lagi mereka dikaitkan.

"Aku juga udah pernah deket sama cowok lain, ngejalanin sama cowok lain, aku kenalin ke mama papa aku. Thariq Aaliyah juga udah bahagia," ungkapnya.