Fuji Tak Diundang ke Nikahan Rizky Febian dan Mahalini, Oknum Fans Berulah!

Oknum fans Fuji berulah, gegara idolanya tak diundang ke nikahan Rizky Febian dan Mahalini (Foto: Instagram/fuji_an)

JAKARTA - Fuji belakangan dikenal sebagai selebriti yang memiliki fans militan. Bahkan para penggemarnya tak segan untuk menyerang artis lain, apabila dirasa menyenggol sang idola.

Terbaru, penggemar Fuji terlihat melayangkan protesnya pada Rizky Febian dan Mahalini. Alasannya sepele, lantaran pasangan yang baru saja menikah itu tidak mengundang Fuji ke pesta pernikahan mereka yang berlangsung pada Jumat, 10 Mei 2024.

Hal ini diungkapkan oleh akun bernama Zac dalam sebuah komentar yang diunggah ulang @pembasmi.kehaluan.reall.

Orang yang diduga merupakan oknum fans Fuji ini menilai jika acara pernikahan Rizky Febian-Mahalini akan semakin meriah ketika mereka mengundang mantan kekasih Thariq Halilintar tersebut.

"Andai Lini undang Uti pasti nggak bakal begini. Udah tahu kalau ada Uti pasti Trending + Meriah," tulis akun tersebut dikutip Rabu (15/5/2024).

"Ya siapa suruh Lini nggak undang Fuji," sambungnya.

Protes tersebut pun menuai reaksi dari netizen lain. Banyak warganet yang heran dengan tujuan fans Fuji.

Bahkan, ada yang menduga kalau akun itu sejatinya adalah haters Fuji guna menjatuhkan namanya di dunia maya.