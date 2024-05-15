Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Fuji Tak Diundang ke Nikahan Rizky Febian dan Mahalini, Oknum Fans Berulah!

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 15 Mei 2024 |13:05 WIB
Fuji Tak Diundang ke Nikahan Rizky Febian dan Mahalini, Oknum Fans Berulah!
Oknum fans Fuji berulah, gegara idolanya tak diundang ke nikahan Rizky Febian dan Mahalini (Foto: Instagram/fuji_an)
A
A
A

JAKARTA - Fuji belakangan dikenal sebagai selebriti yang memiliki fans militan. Bahkan para penggemarnya tak segan untuk menyerang artis lain, apabila dirasa menyenggol sang idola.

Terbaru, penggemar Fuji terlihat melayangkan protesnya pada Rizky Febian dan Mahalini. Alasannya sepele, lantaran pasangan yang baru saja menikah itu tidak mengundang Fuji ke pesta pernikahan mereka yang berlangsung pada Jumat, 10 Mei 2024.

Hal ini diungkapkan oleh akun bernama Zac dalam sebuah komentar yang diunggah ulang @pembasmi.kehaluan.reall.

Orang yang diduga merupakan oknum fans Fuji ini menilai jika acara pernikahan Rizky Febian-Mahalini akan semakin meriah ketika mereka mengundang mantan kekasih Thariq Halilintar tersebut.

Oknum fans Fuji

Oknum fans Fuji berulah, gegara idolanya tak diundang ke nikahan Rizky Febian dan Mahalini (Foto: Instagram/pembasmi.kehaluan.reall)


"Andai Lini undang Uti pasti nggak bakal begini. Udah tahu kalau ada Uti pasti Trending + Meriah," tulis akun tersebut dikutip Rabu (15/5/2024).

"Ya siapa suruh Lini nggak undang Fuji," sambungnya.

Protes tersebut pun menuai reaksi dari netizen lain. Banyak warganet yang heran dengan tujuan fans Fuji.

Bahkan, ada yang menduga kalau akun itu sejatinya adalah haters Fuji guna menjatuhkan namanya di dunia maya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/33/3184964/fujianti_utami_putri-PO60_large.jpg
Fuji Pakai Gelang Mewah, Harganya Capai Rp1 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/33/3155630/fujianti_utami_putri-ZGmU_large.jpg
Mayang Kecewa Tak Bisa Bertemu Gala Sky, Fuji: Selama Ini ke Mana Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/01/33/3143719/fuji_dan_verrell_bramasta-cU0C_large.jpg
Fuji Jawab Rumor Asmara dengan Verrell Bramasta: Kalau Jodoh Alhamdulillah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/33/3141351/haji_faisal-qAdx_large.jpg
Soal Besanan dengan Venna Melinda, Haji Faisal: Kita Bisa Menyesuaikan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/33/3134964/fuji_utami-r5Ps_large.jpg
Alasan Venna Melinda Kagumi Sosok Fuji Utami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/28/33/3126975/fuji_shin_tae_yong-tHp0_large.jpg
Ketika Fuji Ajarkan Shin Tae Yong Tren TikTok Velocity, Luwes Banget
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement