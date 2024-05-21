Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Haji Faisal Sebut Visi Misi Jadi Alasan Fuji dan Thariq Halilintar Putus

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 21 Mei 2024 |18:05 WIB
Haji Faisal Sebut Visi Misi Jadi Alasan Fuji dan Thariq Halilintar Putus
Haji Faisal sebut visi misi jadi alasan Fuji dan Thariq Halilintar putus (Foto: MPI)
JAKARTA - Haji Faisal memberikan selamat atas lamaran Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid. Sebagai ayah, Haji Faisal baru-baru ini membeberkan alasan mengapa hubungan Thariq dan Fuji yang dianggap sangat cocok serta serasi menurut netizen, bisa kandas.

Apalagi kala itu, Thariq sudah sempat memberikan cincin, tepat di hari ulang tahun Fuji yang ke-21, tepatnya pada November 2023.

Menurut Haji Faisal, hubungan Thariq dan Fuji kala itu tidak memiliki tujuan yang sama. Jika Thariq memiliki tujuan menjalin hubungan agar bisa cepat-cepat menikah, Fuji justru lebih terlihat ingin menikmati masa mudanya lantaran ingin terlebih dahulu mengejar karier.

"Si Fuji belum ingin buru-buru untuk ke jenjang berumah tangga, sehingga di situ aja sudah terjadi sesuatu yang kurang cocok," ujar Haji Faisal dikutip dari tayangan YouTube Starpro Indonesia.

Haji Faisal

Haji Faisal sebut visi misi jadi alasan Fuji dan Thariq Halilintar putus (Foto: MPI)


"Karena si Fuji, dia ingin berkarir dulu, ingin menunggu waktu dulu. Sementara mungkin pasangannya (Thariq) nggak mau lama-lama, lebih cepat lebih bagus kan, begitu katanya," sambungnya.

Memiliki tujuan yang berbeda saat menjalin hubungan, membuat suami Dewi Zuhriati ini menganggap wajar jika asmara putrinya dengan Thariq harus kandas. Namun, Haji Faisal berharap agar putrinya dan juga Thariq, kelak bisa mendapatkan pasangan yang memiliki visi misi sama.

"Jadi di situ saya rasa sudah pantas mereka untuk berpisah kemudian mencari pasangan masing-masing," jelasnya.

