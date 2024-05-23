Kata Kuasa Hukum Aditya Zoni Soal Gugatan Cerai Yasmine Ow yang Gugur Gegara Alamat

JAKARTA - Aditya Zoni melalui kuasa hukumnya, merespon gugatan cerai Yasmine Ow yang dinyatakan gugur. Diketahui, gugurnya gugatan tersebut, dikarenakan pihak Pengadilan Agama tidak bisa menemukan alamat baru Aditya Zoni.

Diakui Abdullah Emile Oemar Alamudy, pihaknya sudah sempat memberikan alamat baru Aditya Zoni pada Yasmine Ow.

"Miskom masa nggak tau alamat, sebelumnya Yasmin udah pernah menanyakan alamat tersebut dan Aditya Zoni udah ngasih informasi mengenai alamatnya saat ini," ungkap Emile Omar saat ditemui di kawasan Bogor Jawa Barat, Rabu, 22 Mei 2024.

Selain itu, Emile juga menyoroti perihal pernyataan Yasmine Ow yang mengaku tak mengetahui alamat baru Aditya Zoni. Sebab, dia sendiri mengaku sudah mempunyai bukti yang menyatakan jika perempuan 23 tahun itu sudah mengetahui alamat baru kliennya.

"Yasmin bilang dia tidak tahu mengenai alamat Aditya Zoni nggak apa-apa. Cuma yang jelas kita ada bukti bahwa Yasmine mengetahui alamatnya Aditya Zoni yang sekarang," terang Emile.

Saat disinggung soal keinginan Aditya Zoni untuk mempertahankan bahtera rumah tangganya, Emile enggan memberikan jawaban pasti.

"Tiap orang punya hak untuk mengajukan gugatan cerai itu mereka punya hak, Yasmine punya hak. Nanti tinggal hakim mutusinnya gimana," tutur Emile.

