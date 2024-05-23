Aditya Zoni Bicara soal Talak yang Diucapkannya pada Yasmine Ow, Sebelum Digugat Cerai

JAKARTA - Yasmine Ow sempat mengatakan bahwa dirinya sudah ditalak oleh Aditya Zoni, sebelum melayangkan gugatan cerai pada 8 Mei. Terkait hal itu, pihak Aditya Zoni pun memberikan penjelasan soal talak yang diucapkan sebelum gugatan dilayangkannya melalui e-court.

"Kalau talak statement seperti itu sepertinya kurang pas juga karena memang talak secara islam itu gugur apabila dalam kondisi emosi ya," ujar Emile Omar saat ditemui di kawasan Bogor Jawa Barat Rabu, 22 Mei 2024.

Emile juga menduga jika talak yang diucapkan Adit terucap karena dia tengah emosi. Hal itu bahkan dianggapnya tidak bisa dijadikan acuan untuk membawa hubungan mereka ke Pengadilan.

"Jadi mungkin pernah sekali waktu mungkin Aditya Zoni pernah mengucapkan hal tersebut dalam kondisi emosi itu gugur batal tidak bisa dipakai sebagai acuan," jelas Emile.

Aditya Zoni bicara soal talak yang diucapkannya pada Yasmine Ow (Foto: Instagram/real_aditya1)





Kendati demikian, Emile menduga bahwa talak yang diucap Aditya Zoni adalah talak satu. Akan tetapi, dia juga masih belum mengetahui secara pasti mengenai persoalan tersebut.

"Mungkin satu ya mungkin ya, saya kurang tau detailnya seperti apa," terang Emile.

