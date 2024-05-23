Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Wangimu Seperti Aku, Single Unik Winaya

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 24 Mei 2024 |02:01 WIB
<i>Wangimu Seperti Aku</i>, Single Unik Winaya
Winaya hadirkan single berjudul Wangimu Seperti Aku (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Winaya Satasya, atau yang akrab disapa Winaya, kembali menyapa para penggemar dengan lagu keempatnya, Wangimu Seperti Aku. Mengusung judul yang unik, lagu ciptaan Barsena ini menceritakan perasaan tidak nyaman dalam sebuah hubungan yang terlalu dekat.

"Single 'Wangimu Seperti Aku' ini menceritakan keluh-kesah seseorang yang merasa kehilangan jati diri karena terlalu lekat dengan pasangan. Ia merasa butuh ruang untuk berkembang dan menjadi individu yang utuh dengan sifat-sifatnya yang unik," jelas Winaya.

Wangimu Seperti Aku, Single Unik Winaya

Tidak hanya judulnya yang menarik perhatian, proses pembuatan single yang memakan waktu tiga bulan ini juga diakui Winaya menyajikan sesuatu yang berbeda. Jika kebanyakan lagu tentang keluh-kesah dalam hubungan memakai nada mellow atau sendu, Wangimu Seperti Aku justru menghadirkannya dengan nuansa ceria.

"Lagu ini punya kekuatan pada lirik dan perpaduan aransemennya yang cukup unik. Meski pesannya dalam, vibe-nya ceria, tapi tetap ada perasaan ingin merenung saat mendengarkannya. Jadi, penuh keluh-kesah, tapi semua itu karena kita sayang dengan pasangan,” sambungnya.

Nyaris setahun lebih jarak perilisan single ketiga dengan keempat Winaya. Tidak hanya lama, namun ada cerita di balik itu. Artis yang peduli dengan kesejahteraan hewan ini mengakui agak kesulitan dalam mencari lagu yang cocok di luar ciptaannya sendiri.

"Untungnya, aku dibantu tim A&R Sony Music yang mencarikan lagu untuk single keempatku dan dapatlah 'Wangimu Seperti Aku'. Dari awal dengar, aku sudah langsung suka karena cocok dengan jenis suaraku. Liriknya yang bercerita membuat aku merasa bisa memberikan jiwa untuk lagu ini. Saat akan merilis lagu, aku selalu ingin lagu itu ada manfaat dan nilai yang bisa diambil. 'Wangimu Seperti Aku' adalah salah satunya," sambung Winaya.

Cara menyanyikan lagu ini ternyata memberi tantangan tersendiri bagi Winaya yang awalnya masih terikat pada ritme lagu sehingga menyanyikannya terputus-putus. "Tapi, saat bertemu Kak Barsena, aku diarahkan untuk bernyanyi dengan gaya Swing. Ternyata, memainkan suara untuk efek Swing cukup susah karena harus memastikan tidak terlalu halus dan tetap berenergi."

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164065/nunung-uDEy_large.jpg
4 Artis Indonesia Idap Kanker Payudara, Nunung Berhasil Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160213/jessica_iskandar-WpIA_large.jpg
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/205/3156669/makki_ungu-5G7u_large.jpg
Makki Ungu Tanggapi Protes Musisi Dapat Royalti Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/205/3155428/ari_lasso-0KJv_large.jpg
7 Penyanyi dan Band Indonesia yang Punya Riders Sederhana, Tak Aji Mumpung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154982/yunita_ababiel-nhbz_large.jpg
Biodata Yunita Ababiel, Pedangdut Senior yang Tutup Usia di 60 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154935/pedangdut_senior_yunita_ababiel_meninggal_dunia-7oGP_large.jpg
Innalillahi, Pedangdut Senior Yunita Ababiel Meninggal Dunia di Usia 61 Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement