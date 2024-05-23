Wangimu Seperti Aku, Single Unik Winaya

JAKARTA - Winaya Satasya, atau yang akrab disapa Winaya, kembali menyapa para penggemar dengan lagu keempatnya, Wangimu Seperti Aku. Mengusung judul yang unik, lagu ciptaan Barsena ini menceritakan perasaan tidak nyaman dalam sebuah hubungan yang terlalu dekat.

"Single 'Wangimu Seperti Aku' ini menceritakan keluh-kesah seseorang yang merasa kehilangan jati diri karena terlalu lekat dengan pasangan. Ia merasa butuh ruang untuk berkembang dan menjadi individu yang utuh dengan sifat-sifatnya yang unik," jelas Winaya.

Tidak hanya judulnya yang menarik perhatian, proses pembuatan single yang memakan waktu tiga bulan ini juga diakui Winaya menyajikan sesuatu yang berbeda. Jika kebanyakan lagu tentang keluh-kesah dalam hubungan memakai nada mellow atau sendu, Wangimu Seperti Aku justru menghadirkannya dengan nuansa ceria.

"Lagu ini punya kekuatan pada lirik dan perpaduan aransemennya yang cukup unik. Meski pesannya dalam, vibe-nya ceria, tapi tetap ada perasaan ingin merenung saat mendengarkannya. Jadi, penuh keluh-kesah, tapi semua itu karena kita sayang dengan pasangan,” sambungnya.

Nyaris setahun lebih jarak perilisan single ketiga dengan keempat Winaya. Tidak hanya lama, namun ada cerita di balik itu. Artis yang peduli dengan kesejahteraan hewan ini mengakui agak kesulitan dalam mencari lagu yang cocok di luar ciptaannya sendiri.

"Untungnya, aku dibantu tim A&R Sony Music yang mencarikan lagu untuk single keempatku dan dapatlah 'Wangimu Seperti Aku'. Dari awal dengar, aku sudah langsung suka karena cocok dengan jenis suaraku. Liriknya yang bercerita membuat aku merasa bisa memberikan jiwa untuk lagu ini. Saat akan merilis lagu, aku selalu ingin lagu itu ada manfaat dan nilai yang bisa diambil. 'Wangimu Seperti Aku' adalah salah satunya," sambung Winaya.

Cara menyanyikan lagu ini ternyata memberi tantangan tersendiri bagi Winaya yang awalnya masih terikat pada ritme lagu sehingga menyanyikannya terputus-putus. "Tapi, saat bertemu Kak Barsena, aku diarahkan untuk bernyanyi dengan gaya Swing. Ternyata, memainkan suara untuk efek Swing cukup susah karena harus memastikan tidak terlalu halus dan tetap berenergi."