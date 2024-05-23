Killing Me Inside Re:union Bakal Jadi Pembuka Konser Avenged Sevenfold

JAKARTA - Grup musik legendaris Avenged Sevenfold bakal menyapa para penggemarnya di Jakarta. Konser bertajuk "Avenged Sevenfold with The Used, The Only Stop in Asia" ini diketahui akan berlangsung di Stadion Madya Senayan, Jakarta Pusat pada Sabtu, 25 Mei 2024.

Menariknya grup band Killing Me Inside Re:union ditunjuk untuk menjadi pembuka dalam konser Avenged Sevenfold. Hal tersebut dibagikan vokalis Killing Me Inside Re:union, Onadio Leonardo dalam akun instagram miliknya @onadioloenardo_official dikutip pada Kamis (23/5/2024).

"Dear GOD & BIARLAH LAGU WAJIB KAN DI WARNET," tulis Onadio Leonardo dalam akun instagram miliknya.

Melalui unggahannya, Onad juga sempat mengabadikan sebuah foto bersama vokalis Avenged Sevenfold, M. Shadows. Suami Beby Prisillia ini juga tak lupa membagikan informasi perihal roundown konser Avenged Sevenfold serta membocorkan setlist yang bakal dibawakan oleh grup band asal Amerika Serikat tersebut.

Killing Me Inside Re:union bakal jadi pembuka konser Avenged Sevenfold (Foto: Instagram/onadioleonardo_official)

Sebelumnya, Akselerasi Entertainment selaku promotor mengatakan jika gate pintu masuk konser akan dibuka pada pukul 13.00 WIB. Namun, penonton baru diizinkan masuk ke lokasi konser sekitar pukul 15.00 WIB.

Nantinya, M Shadows dkk akan naik ke atas panggung mulai pukul 20.30 WIB.

"Killing Me Inside Re:union akan mulai menyelenggarakan penampilannya pada pukul 17.00 WIB dan dilanjutkan penampilan The Used pukul 19.00 WIB," tulis Promotor Akselerasi dalam akun instagram miliknya dikutip pada Kamis (23/5/2024).