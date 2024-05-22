Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Alasan Betrand Peto Tak Jenguk Ruben Onsu saat Dirawat di Rumah Sakit

Alan Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 22 Mei 2024 |19:40 WIB
Alasan Betrand Peto Tak Jenguk Ruben Onsu saat Dirawat di Rumah Sakit
Alasan Betrand Peto tak jenguk Ruben Onsu di rumah sakit (Foto: Ist)
JAKARTA - Ruben Onsu sempat dirawat di rumah sakit akibat kelelahan. Ketika berada di rumah sakit, Ruben tak dijenguk oleh putranya, Betrand Peto.

Betrand Peta mengungkapkan alasan mengapa tak sempat menjenguk Ruben Onsu. Ternyata, Ruben tengah berada di kampung halamannya, Nusa tenggara Timur.

"Ini aku lagi kejar buat, bisa hadir di pemakaman oma, karena sebentar lagi oma mau dikubur. Tapi, masih usaha biar bisa dapat melihat oma. Oma, tunggu aku sebentar," ujar Betrand Peto melalui postingan Instagramnya.

Alasan Betrand Peto Tak Jenguk Ruben Onsu saat Dirawat di Rumah Sakit

Sarwendah mengungkapkan kondisi terkini sang suami, Ruben Onsu yang mendadak dilarikan ke rumah sakit di Majalengka, Jawa Barat. Sarwendah mengatakan bahwa kondisi Ruben Onsu baik-baik saja.

Rupanya penyebab Ruben Onsu pingsan itu dikarenakan ia mengalami dehidrasi dan juga kelelahan. Setelah mendapatkan perawatan Ruben kini sudah membaik dan sudah siuman.

"Jadi tadi sudah tanya, ayah dehidrasi, kecapekan, sudah gitu so far aman. Tadi bisa main sama anak-anak," ungkap Sarwendah.

Kala itu cuaca di Majalengka sangat panas sehingga membuat Ruben Onsu yang akan membawakan acara yang digelar oleh stasiun televisi swasta itu mengalami dehidrasi.

