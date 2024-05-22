Ibu Zoe Levana Ditilang, Sekpri Kapolri: Mau Viral Korbanin Ibu

JAKARTA - Ibunda Zoe Levana ditilang Satlantas Polres Metro Jakut. Sekretaris Pribadi Kapolri, Ahrie Sonta pun membenarkan informasi itu.

Ia juga memberikan komentar pedas terhadap sikap Zoe yang dinilai ingin viral namun mengorbankan sang ibu.

"Mau beken dan viral, korbanin ibu," tulis Ahrie Sonta dikutip dari akun X-nya, Rabu (22/5/2024)

Ahrie sendiri mengaku heran dengan kelakuan Zoe yang sengaja merekam kejadian mobilnya terjebak di jalur Transjakarta.

"Aneh anak zaman sekarang," tulis dia lagi.

Kelakuan sang selebgram juga mengundang reaksi warganet lain. Banyak yang menyayangkan perilaku Zoe terhadap ibunya sendiri.