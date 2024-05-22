Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Gus Zizan Sempat Dibelikan Apartemen Oleh Kekasih, Sebelum Ketahuan Selingkuh

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Rabu, 22 Mei 2024 |09:05 WIB
JAKARTA - Nama Gus Zizan belakangan menjadi sorotan. Pasalnya, pria yang diketahui merupakan salah seorang pendakwah muda itu, dirumorkan menjalin hubungan asmara dengan selebgram Zoe Levana.

Bukan hanya menjalin hubungan dekat. Gus Zizan bahkan disebut sempat berciuman dengan Zoe Levana di sebuah kelab malam, saat dirinya masih berstatus sebagai pacar dari seorang perempuan bernama Luna.

Salah satu orang yang diduga teman dekat Luna pun sempat angkat bicara terkait hubungan Gus Zizan dengan sahabatnya. Bahkan terkuak cerita bahwa Gus Zizan sempat dibiayai oleh kekasihnya hingga mendapatkan unit apartemen untuk keperluan kuliah.

"Jujur ini pertama kali gue bikin thread gini, she always stops me from doing it but my blood boils every time he appears on my screen.(dia selalu menghentikanku untuk melakukan hal ini, tapi darahku selalu mendidih setiap kali dia muncul di layar ponselku)," kata akun @jadoreeforeverr di X.

Gus Zizan

Gus Zizan sempat dibelikan apartemen oleh kekasih (Foto: Instagram/zannnsrn)

"Sahabat mana yang gak sakit hati sahabatnya diginiin sama cowok? even after she got him A WHOLE F***NG APARTMENT BUAT KULIAH (bahkan setelah dia memberikannya sebuah apartemen buat kuliah)," sambungnya.

