Penceramah Gus Zizan Diduga Berciuman dengan Zoe Levana di Kelab Malam

JAKARTA - Nama penceramah Gus Zizan viral di platform X, pada Selasa (21/5/2024) malam. Hingga pukul 19.36 WIB, namanya masih bertengger di posisi dua Trending Topic X dengan 11.900 cuitan.

Penceramah muda bernama asli Nashron Azizan itu viral setelah terekam kamera dugem dan berciuman dengan TikToker Zoe Levana di kelab malam. Video 42 detik itu diunggah akun @AwVirals di X, pada 21 Mei 2024.

“Yang lagi ramai nih. Sosok yang biasa disebut sebagai Gus Zizan itu ketahuan sedang clubbing, kissing dan selingkuh,” ujar akun tersebut dalam cuitannya yang telah ditonton lebih dari 2,5 juta kali itu.

Menariknya, Gus Zizan berciuman dengan Zoe Levana saat dirinya masih berpacaran dengan perempuan bernama Luna Maliha. Hal itu diketahui dari curhatan perempuan tersebut yang diunggah akun X @Jadoreeforeverr.

Video tersebut kemudian ramai dikomentari pengguna X. “STMJ: solat terus maksiat jalan,” ujar akun @Sijampang***. Akun @habib*** menimpali, “Kayaknya enggak salat ya. Kalau salat seharusnya tertib, maksiat pun sungkan.”