Bebas dari Penjara, Jung Joon Young Berencana Comeback Bermusik

Jung Joon Young berencana kembali bermusik setelah keluar dari penjara akibat kasus pemerkosaan. (Foto: KoreaNow)

SEOUL - Jung Joon Young berencana comeback ke industri musik setelah menyelesaikan masa tahanannya akibat kasus pemerkosaan, pada 19 Maret 2024. Bukan sebagai penyanyi, dia dikabarkan akan fokus menjadi produser.

Mengutip Xports News, Kamis (23/5/2024), Jung Joon Young telah bertemu dengan beberapa orang penting industri musik Korea Selatan. Dalam pertemuan itu, dia mengungkapkan keinginannya melanjutkan karier sebagai musisi.

BACA JUGA: Penyanyi Jung Joon Young Bebas dari Penjara setelah Terlibat Kasus Pemerkosaan

Sadar sulit baginya kembali menjadi penyanyi karena sentimen negatif publik, Jung memilih untuk menjadi produser. Hal itu dilakukannya karena dia tak bisa sepenuhnya lepas dari dunia musik.

Jung Joon Young berharap, pertemuan tersebut bisa berujung pada kolaborasi musik. Keinginan musisi 35 tahun itu kembali bermusik mencuat di tengah hebohnya proyek dokumenter BBC tentang skandal Burning Sun.

Namun hingga kini, Jung Joon Young belum buka suara terkait rencana comeback-nya ke industri musik sebagai produser. Sebelumnya, dia ramai dikabarkan akan tinggal di luar negeri setelah bebas dari Penjara Mokpo, pada 19 Maret silam.

BACA JUGA: Ayu Ting Ting Siap Tempuh Jalur Hukum Usai Calon Suaminya Disebut Red Flag

Jung terlibat dalam kasus pemerkosaan berkelompok (gang raped), pada Januari dan Maret 2016. Tak sekadar memerkosa, dia dan pelaku lain juga merekam aksi bejat tersebut dan menyebarkannya ke grup chat.

Aksinya memerkosa dan menyebarkan konten pornografi tersebut membuat Jung Joon Young harus mendekam di dalam penjara selama 5 tahun. Namun kemudian, dia bebas lebih cepat dari vonis hakim.*

(SIS)