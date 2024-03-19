Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Penyanyi Jung Joon Young Bebas dari Penjara setelah Terlibat Kasus Pemerkosaan

Teuku Ryan Rahardiansyah , Jurnalis-Selasa, 19 Maret 2024 |14:17 WIB
Penyanyi Jung Joon Young Bebas dari Penjara setelah Terlibat Kasus Pemerkosaan
Jung Joon Young resmi bebas dari penjara, pada 19 Maret 2024. (Foto: CJ E&M)
A
A
A

SEOUL - Penyanyi Jung Joon Young yang terlibat dalam kasus pemerkosaan massal dan penyebaran video seks ilegal akhirnya bebas. Dia meninggalkan penjara sehari lebih awal dari jadwal bebas. 

Penyanyi 35 tahun itu, menurut Allkpop, meninggalkan Penjara Mokpo di Jeollanam-do, Korea Selatan, pada 19 Maret 2024, sekitar pukul 05.05 KST (03.05 WIB). Dia menutupi wajahnya dengan mengenakan masker dan topi berwarna hitam.

Jung Joon Young bersama personel band FT Island, Choi Jong Hoon ditangkap, pada Maret 2019. Keduanya dituduh melakukan pemerkosaan massal terhadap seorang perempuan di Hongcheon, Gangwon-do dan Daegu, pada Januari dan Maret 2016. 

Tak hanya melakukan pemerkosaan, sang penyanyi juga menyebarkan video seks secara ilegal lewat grup chat Kakao Talk. Dalam grup tersebut terdapat beberapa nama besar, termasuk Seungri mantan personel BIGBANG. 

Jung Joon Young resmi bebas dari penjara, pada 19 Maret 2024. (Foto: Allkpop)

Pada September 2020, Mahkamah Agung memutuskan Jung Joon Young bersalah dan menghukumnya 5 tahun penjara. Namun hakim tak mengharuskan dia menggenakan gelang kaki elektronik setelah bebas, seperti umumnya pelaku pemerkosaan di Korea.

Dalam persidangan, Jung Joon Young sempat mengungkapkan penyesalan atas tindakan tak bermoralnya. “Aku akan menghabiskan sisa hidupku dengan merenungkan kesalahan yang kulakukan di masa lalu,” katanya.*

(SIS)

