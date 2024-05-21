Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Desta Penasaran dengan Cara Opie Kumis Bahagiakan 4 Istrinya

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 22 Mei 2024 |02:30 WIB
Desta Penasaran dengan Cara Opie Kumis Bahagiakan 4 Istrinya
Desta penasaran dengan cara Opie Kumis bahagiakan 4 istrinya (Foto: Instagram/desta80s)
JAKARTA - Desta berkesempatan untuk bertemu dan berbincang dengan pelawak senior Opie Kumis. Dalam kesempatan tersebut, pria 47 tahun ini tampak penasaran dengan cara Opie membahagiakan keempat istrinya.

Awalnya, Desta, Vincent, dan Opie tengah membahas awal mula sang pelawak melakukan poligami. Sebab, poligami sendiri masih menjadi hal yang tabu di Tanah Air khususnya bagi kaum hawa.

"Apa rahasianya bang Opie?" tanya Desta ke Opie Kumis, dikutip dari Kanal YouTube Vindes, Selasa, 21 Mei 2024.

Opie lalu menceritakan awal mulanya berpoligami yang sempat ditolak oleh istri pertama.

Desta

Desta penasaran dengan cara Opie Kumis bahagiakan 4 istrinya (Foto: Rans)


"Yang penting kita siapin ilmu kebal aja pak, kebal segala macem, gue kawin pertama udah makan sayur asem, sayur asem mendidih, lagi tidur, gue disiram. Itu di mata gue ada jagung, kulit melinjo," ucap Opie.

"Tapi kenapa lo memutuskan untuk menikah lagi menikah lagi bang? Gue jujur aja, satu aja gagal loh," sahut Desta.

Lebih lanjut, Opie menjelaskan kalau kenyamanan bersama pasangan menjadi alasan utamanya berpoligami.

Sebab, menurutnya, seorang laki-laki akan memberikan yang terbaik kepada istrinya jika keinginannya telah dipenuhi.

Halaman:
1 2
