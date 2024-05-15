Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Miskha Mengaku Ingin Umrah Agar Bisa Doakan Desta dan Natasha Rizky Rujuk

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 15 Mei 2024 |09:35 WIB
Miskha Mengaku Ingin Umrah Agar Bisa Doakan Desta dan Natasha Rizky Rujuk
Miskha ingin umrah agar bisa doakan Desta dan Natasha Rizky Rujuk (Foto: Instagram/)
A
A
A

JAKARTA - Anak kedua Natasha Rizky dan Desta, Mishka Arrawfa Najma, mencurahkan isi hatinya. Bocah 7 tahun ini bahkan berbagi cerita mengenai hal apa yang membuatnya merasa sedih.

Mulanya, Natasha Rizky menanyakan apa yang dirasakan putrinya saat berada di sekolah. Alih-alih bercerita tentang keseruan hari-harinya di sekolah, Miskha malah curhat bahwa dirinya kerap merasa sedih.

"Ibu mau tahu gimana sih kak Miskha kalau di sekolah ngerasanya?" tanya Natasha Rizki pada Miskha dikutip dari konten Youtube Trio Strong Family, Selasa (14/5/2024).

"Kadang-kadang suka sedih," ujar Miskha.

Pasalnya saat di sekolah, dia sering membayangkan akan menjalani ibadah umrah sekeluarga. Pengakuan Miskha itu sontak membuat Natasha Rizki terdiam sejenak.

Natasha Rizky

Miskha ingin umrah agar bisa doakan Desta dan Natasha Rizky Rujuk (Foto: Instagram/natasharizkynew)


Dia tampak terkejut mendengar apa yang dipikirkan Miskha saat berada di sekolah. Namun, Natasha Rizky juga merasa salut mendengar keinginan putrinya.

"Karena Miskha mau umrah sekeluarga, suka mikir pengen umrah sekeluarga gitu," jelas Miskha.

Rupanya, Miskha merasa dirinya kerap berlibur ke luar negeri tetapi tak pernah merasakan jalan-jalan sambil beribadah. Karena itu, dia ingin merasakannya saat umroh.

"Karena, kayak pengen gitu lho. Kan suka jalan-jalan gitu. Kita kan suka keluar negeri gitu kan. Tapi, kalau umrah itu kayak sambil beriman (beribadah) gitu sama Allah jadinya lebih enak," jelas Miskha.

Selain itu, Miskha juga ingin melihat kakbah secara langsung yang sering diceritakan oleh Natasha Rizky. Miska juga ingin beribadah di sana.


1 2

