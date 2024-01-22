Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Haji Faisal Sebut Fuji Sering Curhat ke Ibu hingga Nangis-Nangis

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 22 Januari 2024 |13:14 WIB
Haji Faisal Sebut Fuji Sering Curhat ke Ibu hingga Nangis-Nangis
Fuji sering curhat hingga nangis-nangis (Foto: IG Fuji)
A
A
A

JAKARTA - Haji Faisal menyebut putrinya, Fujianti Utami (Fuji), selalu mencurahkan isi hatinya kepada orangtua terutama sang ibu, Dewi Zuhriati.

Adapun curhatan Fuji kepada Dewi diketahui soal percintaan maupun kehidupannya saat ini yang mulai dikenal sebagai figur publik.

Tak jarang, adik Fadly Faisal itu menangis ketika bercerita kepada ibunya.

Haji Faisal Sebut Fuji Sering Curhat ke Ibu hingga Nangis-Nangis

"Kalau sama Oma iya (curhat sampai nangis)," kata Haji Faisal ditemui di kawasan Warung Buncit, Jakarta Selatan, belum lama ini.

"Semua anak kalau dipeluk orang tua kadang-kadang akan nangis, karena tempat kita mengadu, berbagi dan curhat kalau udah mentok pasti ke orang tua, kalau orang lain mungkin setengah setengah," lanjut Haji Faisal.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/33/3155630/fujianti_utami_putri-ZGmU_large.jpg
Mayang Kecewa Tak Bisa Bertemu Gala Sky, Fuji: Selama Ini ke Mana Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/01/33/3143719/fuji_dan_verrell_bramasta-cU0C_large.jpg
Fuji Jawab Rumor Asmara dengan Verrell Bramasta: Kalau Jodoh Alhamdulillah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/33/3141351/haji_faisal-qAdx_large.jpg
Soal Besanan dengan Venna Melinda, Haji Faisal: Kita Bisa Menyesuaikan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/33/3134964/fuji_utami-r5Ps_large.jpg
Alasan Venna Melinda Kagumi Sosok Fuji Utami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/28/33/3126975/fuji_shin_tae_yong-tHp0_large.jpg
Ketika Fuji Ajarkan Shin Tae Yong Tren TikTok Velocity, Luwes Banget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/28/33/3126711/fuji_utami-6VYr_large.jpg
Fuji Merasa Diremehkan Setelah Dua Kali Ditipu Rekan Kerja
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement