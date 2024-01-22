Haji Faisal Sebut Fuji Sering Curhat ke Ibu hingga Nangis-Nangis

JAKARTA - Haji Faisal menyebut putrinya, Fujianti Utami (Fuji), selalu mencurahkan isi hatinya kepada orangtua terutama sang ibu, Dewi Zuhriati.

Adapun curhatan Fuji kepada Dewi diketahui soal percintaan maupun kehidupannya saat ini yang mulai dikenal sebagai figur publik.

Tak jarang, adik Fadly Faisal itu menangis ketika bercerita kepada ibunya.

"Kalau sama Oma iya (curhat sampai nangis)," kata Haji Faisal ditemui di kawasan Warung Buncit, Jakarta Selatan, belum lama ini.

"Semua anak kalau dipeluk orang tua kadang-kadang akan nangis, karena tempat kita mengadu, berbagi dan curhat kalau udah mentok pasti ke orang tua, kalau orang lain mungkin setengah setengah," lanjut Haji Faisal.