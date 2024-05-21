Haji Faisal Sebut Thariq Halilintar dan Fuji Tidak Cocok Sejak Awal Pacaran

Haji Faisal sebut Thariq Halilintar dan Fuji tidak cocok sejak awal pacaran (Foto: MPI)

JAKARTA - Thariq Halilintar saat ini tengah merencanakan pesta pernikahannya dengan Aaliyah Massaid. Usai lamarannya diterima, muncul rumor yang menyebut jika pernikahan mereka akan digelar di tahun ini.

Mendengar kabar Thariq akan segera menikah, Haji Faisal yang merupakan ayah dari mantan anak Gen Halilintar itu mengaku senang. Hal itu bahkan diucapkan langsung oleh Haji Faisal dalam akun YouTube Starpro Indonesia.

"Sekarang Thariq sudah menemukan ya Alhamdulillah, saya sih ikut merasa senang," ujar Haji Faisal.

Sementara itu, Haji Faisal sendiri merasa bahwa hubungan Thariq dan Aaliyah sudah sepatutnya berakhir di pelaminan. Bahkan dia juga berharap agar putrinya pun bisa segera menemukan pasangannya.

Haji Faisal sebut Thariq Halilintar dan Fuji tidak cocok sejak awal pacaran (Foto: Instagram/thoriqhalilintar)

Menurut Haji Faisal, hubungan Thariq dan Fuji sendiri tidak cocok, apabila dilanjutkan ke jenjang serius. Sebab, putrinya dan Thariq sendiri sering kali cekcok, tepatnya sejak awal berpacaran.

"Banyak percekcokan (Fuji dan Thariq), jadi memang sudah sepantasnya dan sewajarnya mereka mencari pasangan mereka masing-masing," beber Haji Faisal.

"Karena saya berkesimpulan bahwa mereka tidak begitu cocok ya untuk melaju ke depan," jelasnya.