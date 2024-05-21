Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Haji Faisal Sebut Thariq Halilintar dan Fuji Tidak Cocok Sejak Awal Pacaran

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 21 Mei 2024 |17:35 WIB
Haji Faisal Sebut Thariq Halilintar dan Fuji Tidak Cocok Sejak Awal Pacaran
Haji Faisal sebut Thariq Halilintar dan Fuji tidak cocok sejak awal pacaran (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Thariq Halilintar saat ini tengah merencanakan pesta pernikahannya dengan Aaliyah Massaid. Usai lamarannya diterima, muncul rumor yang menyebut jika pernikahan mereka akan digelar di tahun ini.

Mendengar kabar Thariq akan segera menikah, Haji Faisal yang merupakan ayah dari mantan anak Gen Halilintar itu mengaku senang. Hal itu bahkan diucapkan langsung oleh Haji Faisal dalam akun YouTube Starpro Indonesia.

"Sekarang Thariq sudah menemukan ya Alhamdulillah, saya sih ikut merasa senang," ujar Haji Faisal.

Sementara itu, Haji Faisal sendiri merasa bahwa hubungan Thariq dan Aaliyah sudah sepatutnya berakhir di pelaminan. Bahkan dia juga berharap agar putrinya pun bisa segera menemukan pasangannya.

Thariq Halilintar dan Fuji

Haji Faisal sebut Thariq Halilintar dan Fuji tidak cocok sejak awal pacaran (Foto: Instagram/thoriqhalilintar)

Menurut Haji Faisal, hubungan Thariq dan Fuji sendiri tidak cocok, apabila dilanjutkan ke jenjang serius. Sebab, putrinya dan Thariq sendiri sering kali cekcok, tepatnya sejak awal berpacaran.

"Banyak percekcokan (Fuji dan Thariq), jadi memang sudah sepantasnya dan sewajarnya mereka mencari pasangan mereka masing-masing," beber Haji Faisal.

"Karena saya berkesimpulan bahwa mereka tidak begitu cocok ya untuk melaju ke depan," jelasnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/33/3067934/dewi_zuhriati_dan_fuji-i78D_large.jpg
Dewi Zuhriati Menangis hingga Gemetar saat Tubagus Joddy Datang ke Rumah untuk Minta Maaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/33/3067291/haji_faisal-Qy4d_large.jpg
Tubagus Joddy Diusir Haji Faisal saat Datang ke Rumah untuk Minta Maaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/33/3058846/haji_faisal-ZXwh_large.jpg
Haji Faisal Janji Hadiri Sidang Penipuan dan Penggelapan Eks Manajer Fuji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/19/33/3051374/haji_faisal-S7ws_large.jpg
Pesan Haji Faisal untuk Atta Halilintar Usai Permintaan Maafnya Diterima
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/14/33/3049234/dewi_zuhriati-qbOU_large.jpg
Dewi Zuhriati Bagikan Video Barang Peninggalan Vanessa Angel yang Sempat Disinggung Doddy Sudrajat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/12/33/3047981/doddy_sudrajat-3J2L_large.jpg
Doddy Sudrajat Kembali Ungkap Rasa Sakit Hati pada Keluarga Besan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement